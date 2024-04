Vướng nghi vấn không thích nhau, thái độ của Chu Thanh Huyền và Doãn Hải My trước thị phi thế nào?

Đám cưới Quang Hải - Chu Thanh Huyền là sự kiện thu hút sự chú ý nhất cuối tuần này. Dàn vợ, bạn gái xinh đẹp của các cầu thủ dự đám cưới như Doãn Hải My, Quỳnh Anh, Yến Xuân, Uyên Kem... nhận được sự chú ý của dân tình. Đặc biệt 2 nhân vật Doãn Hải My và Chu Thanh Huyền lại tiếp tục rơi vào "tầm ngắm" của netizen.

Sở dĩ có sự chú ý này vì vợ 2 cầu thủ nổi tiếng Quang Hải - Văn Hậu luôn bị đem ra so sánh với nhau. Trong các buổi tụ họp ủa Doãn Hải My và các nàng WAG như Mai Tố Uyên (vợ Thành Chung) và Mai Hà Trang (vợ Hà Đức Chinh) cũng không có Chu Thanh Huyền. Thêm vào đó, một khoảnh khắc biểu cảm lạ của cô dâu Thanh Huyền khi chụp ảnh cùng Hải My khiến cả 2 vướng tin đồn "khó chịu" với nhau.

Khoảnh khắc bắt nhanh thái độ của Chu Thanh Huyền khiến netizen nghi ngờ cô nàng "khó ở" với Doãn Hải My.

Tuy nhiên, trong đám cưới vừa qua, những lần chạm mặt của Chu Thanh Huyền và Doãn Hải My diễn ra vô cùng thoải mái, đáng yêu khiến cư dân mạng đập tan nghi vấn.



Vợ chồng Doãn Hải My dự đám cưới Quang Hải - Chu Thanh Huyền.

Cụ thể, khi đang di chuyển vào khu vực tổ chức lễ cưới, cô dâu Chu Thanh Huyền chỉ vào đôi giày cao gót mà Doãn Hải My đang mang và nói: "Nè! 15 phân. Trời ơi má ơi, tôi đi giày bệt nè!" còn Doãn Hải My thì che miệng cười ngượng ngùng. Sở dĩ cô dâu so độ cao của giày vì cả hai cô nàng đều đang có em bé và cần chú ý di chuyển cẩn thận.



Chu Thanh Huyền và Doãn Hải My trò chuyện vô cùng vui vẻ.

Hành động cô dâu Chu Thanh Huyền vừa trêu đùa vừa nhắc nhở Doãn Hải My khiến dân tình vô cùng thích thú. "Hải My với chị Huyền nói chuyện cười vui vậy mà người cứ đồn ác ý", "Đấy Hải My với Thanh Huyền nói chuyện vui vẻ vậy mà cứ đưa tin chia cắt tình cảm của người ta", "Người ta thân thiết cười đùa như thế mà cứ đồn không ưa nhau"...

Ngoài ra, trong một video ghi lại, "mẹ bầu" Hải My còn rất nhiệt tình đứng tung hoa cho cô dâu Chu Thanh Huyền tiến vào sân khấu.

Doãn Hải My "nhiệt liệt" chúc mừng bạn mình cưới chồng - Nguồn video: Thu Thảo

Bức ảnh lung linh có sự góp sức nhiệt tình của Hải My.

Thêm nữa, nhiều netizen khẳng định, cả hai cô nàng phải quý nhau lắm mới đến dự đám cưới đầy đủ cả hai nơi. Trước đó đám cưới Doãn Hải My thì Chu Thanh Huyền có mặt ở cả Thái Bình và Hà Nội. Lần này "mẹ bầu" Doãn Hải My cũng chịu khó dự cả tiệc ở Đông Anh lẫn khách sạn 5 sao để chúc mừng Chu Thanh Huyền.



Cặp đôi Quang Hải - Chu Thanh Huyền - Ảnh: Kiengcan Studio