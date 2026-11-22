Ngoài xin lỗi vì clip từng đăng tải gây hiểu lầm, Vương Khánh còn phủ nhận chuyện cười đùa với ngoại hình cô dâu, lý do không ẩn video gây tranh cãi ngay.

Mới đây, trên trang TikTok cá nhân, Vương Khánh đăng tải clip xin lỗi một người đồng nghiệp, đồng thời lên tiếng làm rõ một số vấn đề đang gây chú ý. Trước đó, Vương Khánh từng đăng video với nội dung “hội đồng quản trị bất lực”, xoay quanh tình huống một cô gái vẫn nhớ người yêu cũ. Dù không trực tiếp nhắc đến bất kỳ ai, nội dung này khiến nhiều cư dân mạng liên tưởng đến chuyện tình cảm của một sao nam, và câu chuyện này cũng đang hot trở lại.

Mở đầu video, Vương Khánh thừa nhận bản thân đã đăng tải một clip không đúng thời điểm và cho biết đã gửi lời xin lỗi đến người liên quan. Song, lần này nam TikToker cũng muốn làm rõ một số thông tin liên quan đang gây hiểu lầm.

Vương Khánh lên clip xin lỗi, làm rõ một số câu chuyện đang ồn ào. Ảnh chụp màn hình.

Theo đó, Vương Khánh phủ nhận việc cười đùa về ngoại hình cô dâu, đồng thời cho biết bản thân không có thói quen đọc hết bình luận trên TikTok nên không kiểm soát được những nội dung tiêu cực xuất hiện dưới video. Nam TikToker thừa nhận sai sót nằm ở việc đăng clip quá vô tư, thiếu cân nhắc về thời điểm và tác động có thể gây ra. Anh cũng phủ nhận ồn ào cố tình giữ video gây tranh cãi để kéo tương tác.

Trích lược chia sẻ của Vương Khánh:

“Xin chào mọi người. Đợt vừa rồi, Khánh có đăng một clip không đúng thời điểm. Đó là lỗi của Khánh và Khánh cũng đã xin lỗi bạn ấy. Tuy nhiên, có một số vấn đề Khánh phải làm rõ, vì có thể lúc đó hai đứa không còn nói chuyện với nhau, thậm chí đã block nhau nên không có cơ hội giải thích.

Thứ nhất, chuyện cười đùa với ngoại hình cô dâu là không có. Khánh chưa gặp cô dâu bao giờ. Thứ hai, Khánh rất tôn trọng bạn ấy và cả vợ bạn ấy. Mọi người nghe kỹ lại nhé, bạn ấy nói Khánh cười đùa bên cạnh những bình luận miệt thị ngoại hình cô dâu. Nhưng đây là vấn đề liên quan đến thuật toán TikTok. Khánh không có thói quen đọc hết bình luận trên TikTok. Thông thường, Khánh chỉ lướt qua một vài bình luận đầu tiên rồi trả lời. Vì vậy, người xem có thể bắt gặp những bình luận miệt thị. Nhưng thực sự Khánh không cười đùa bên cạnh những bình luận đó. Từ trước đến nay, Khánh không có tính miệt thị ngoại hình người khác và cũng không vui khi mọi người cười đùa như vậy trên kênh của mình. Đây là một sự hiểu lầm.

Thứ hai, về lý do tại sao khi có người gọi điện đề nghị ẩn video mà Khánh không ẩn ngay, đó là vì lúc Khánh thức dậy, clip đã đạt 200.000 lượt xem. Khi đọc tin nhắn trong nhóm chat, Khánh khá hoảng hốt, không biết phải làm gì.

Sau đó, Khánh quyết định đăng thêm một clip giải thích để những người đã xem video ban đầu và những người khác hiểu rằng Khánh không có ý khịa, cũng không có ý nói bạn ấy là người như vậy. Tuy nhiên, clip giải thích không đạt 4.000 lượt xem, chỉ khoảng 3.000 lượt xem, trong khi clip ban đầu đã có hơn 200.000 lượt xem. Vì vậy, Khánh mới quyết định ẩn video, chứ không phải đợi hết bình luận mới ẩn hay cố tình giữ lại để kéo tương tác.

Nói chung, việc đăng clip không đúng thời điểm, làm content một cách vô tư, thiếu cân nhắc là lỗi của Khánh. Nhưng hai chuyện còn lại là không có. Khánh mong mọi người hiểu rằng đó chỉ là sự vô tư, thiếu suy nghĩ của mình chứ không có ý xấu gì ở đây.

Khánh đã xin lỗi rồi, còn việc người ta chưa chấp nhận hay chưa tha thứ thì Khánh phải chịu. Nhưng những chuyện mình không làm hoặc không nghĩ đến thì Khánh vẫn phải giải thích”.

Chia sẻ của Vương Khánh nhanh chóng thu hút sự chú ý. Chỉ trong chưa đầy 5 giờ đăng tải, video đã đạt gần nửa triệu lượt xem, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều, không rõ ai đúng ai sai. Nhiều người cũng tràn vào trang cá nhân Vương Anh xem clip mà nam TikToker này nhắc đến, từ đó mà phải xin lỗi là clip nào.

Cùng thời điểm này, trên mạng xã hội câu chuyện cắt đứt với một người anh thân thiết suốt 17 năm của Vương Anh Ole cũng đang được bàn luận rôm rả.

Chia sẻ của Vương Anh Ole về chuyện nghỉ chơi với một người anh 17 năm đang nhận về nhiều sự quan tâm. Ảnh: Trung Lê.

Theo đó, trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi, Vương Anh Ole cho biết mâu thuẫn bắt nguồn từ một video được đăng tải đúng ngày anh tổ chức lễ ăn hỏi: “Một người anh thân thiết suốt 17 năm đăng video có sự xuất hiện của người yêu cũ và một TikToker khác. Dù không nhắc tên ai, nội dung này vẫn khiến dư luận tiếp tục bàn tán và công kích mình, thậm chí cả vợ mình cũng bị ảnh hưởng. Mình thực sự không hiểu tại sao một người anh gọi mình là em trai, gọi vợ mình là em dâu, lại đăng một content nhạy cảm đúng vào ngày vui của hai đứa.

Mình đã nhắn trong group chat chung nhưng anh ấy không phản hồi. Mình cũng nhờ một số người quen hỗ trợ gỡ video, nhưng phải hơn một ngày sau clip mới được ẩn đi. Trước đó, anh ấy đã lên tiếng đính chính nhưng khi câu chuyện lan rộng thì dường như chẳng còn mấy ai quan tâm đến lời giải thích đó.

Điều khiến mình buồn nhất là người anh ấy vốn biết rõ chuyện tình cảm của mình, biết mình là người bị chia tay và đã phải chịu đựng những gì suốt 2 năm qua. Mình đã chọn im lặng để bảo vệ tất cả mọi người, nhưng cuối cùng vẫn bị đặt vào tình huống như vậy. Mình cảm thấy có lẽ ngay từ đầu mình đã tử tế với sai người”.

Vương Anh Ole tên thật là Trần Vương Anh, sinh năm 1992, quê Hà Nội. Anh từng là gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ qua các sitcom Bộ tứ 10A8 và Những phóng viên vui nhộn, trong đó biệt danh Ole cũng bắt nguồn từ vai diễn cùng tên. Sau này, nam diễn viên tiếp tục tham gia một số phim truyền hình như Về nhà đi con, Thương ngày nắng về và Đi giữa trời rực rỡ. Bên cạnh diễn xuất, anh còn hoạt động với vai trò MC, streamer và nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

Còn Vương Khánh (tên đầy đủ Vương Duy Khánh) sinh năm 1989, quê Nghệ An. Anh hoạt động trong lĩnh vực giải trí với nhiều vai trò như diễn viên, MC, người mẫu và nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

Ảnh: FBNV.

Vương Khánh từng được khán giả biết đến qua vai Thuận Phong trong sitcom Những Phóng Viên Vui Nhộn. Nhân vật này gây ấn tượng bởi ngoại hình điển trai, gu thời trang nổi bật cùng tính cách dí dỏm, có phần điệu đà và chua ngoa. Đây cũng là vai diễn giúp anh được đông đảo khán giả trẻ chú ý trong giai đoạn đầu hoạt động nghệ thuật. Sau đó, anh tiếp tục phát triển nội dung trên mạng xã hội, xây dựng hình ảnh cá nhân thông qua các series mang màu sắc riêng như Khánh Lễ Tân và Chuyện của Liễu. Các video khai thác những tình huống đời sống, giao tiếp và câu chuyện thường ngày theo hướng hài hước, gần gũi. Hiện tại, kênh TikTok cá nhân của anh sở hữu khoảng 2,5 triệu người theo dõi và hơn 84,7 triệu lượt thích.