Vườn Vua Resort & Villas đáp ứng đa dạng nhu cầu kép đầu tư bất động sản và nghỉ dưỡng sức khỏe đang lên ngôi.

Cơ hội gia tăng lợi nhuận đang được mở rộng với các nhà đầu tư khi phân khu biệt thự Wyndham Vuon Vua Thanh Thuy với 3 mẫu thiết kế đang được chủ đầu tư chào bán với mức giá ưu đãi chỉ hơn 4 tỷ đồng đã bao gồm nội, ngoại thất đầy đủ.

Sở hữu vị trí trái tim dự án, đây là phân khu thừa hưởng trọn vẹn không gian xanh đắt giá với tầm view núi Ba Vì hùng vĩ, dòng Đà Giang xanh mát cùng đầm sen tự nhiên Bạch Thủy rộng gần 80ha.



100% biệt thự tại phân khu được thiết kế đường dẫn khoáng nóng riêng biệt để phục vụ tại chỗ nhu cầu của chủ nhân. Biệt thự Bích Liên được thiết kế theo phong cách đồng quê châu Âu lãng mạn với mức giá từ 4 tỷ đồng, phù hợp với những khách hàng trẻ yêu thích sự trẻ trung, năng động.

Biệt thự Thanh Liên lại phù hợp với mọi lứa tuổi và được đánh giá là sản phẩm sinh lời bền vững với mức chi phí từ 6 tỷ đồng. Biệt thự Kim Liên là sản phẩm thượng lưu tiêu chuẩn 5 sao với phong cách kiến trúc quý tộc Châu Âu được thiết kế nằm trên những cụm bán đảo biệt lập giữa đầm sen.

Chủ nhân biệt thự cũng đồng thời có cơ hội sở hữu hàng loạt đặc quyền riêng biệt như: sở hữu bến du thuyền riêng, hệ thống dịch vụ và an ninh riêng 24/7 tiêu chuẩn quốc tế, biệt thự được vận hành bởi Wyndham Hotel & Resorts - Top 5 thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới.

Ngoài ra, Wyndham Vuon Vua Thanh Thuy còn được sở hữu hệ sinh thái tiện ích "All in one" trong nội khu dự án với đầy đủ dịch vụ như: Tổ hợp khoáng nóng cao cấp King Garden Osen; hệ thống hàng chục nhà hàng, quán cafe; tổ hợp các khu thể thao đa dạng; tổ hợp gần 500 bể bơi; tổ hợp vui chơi, giải trí mua sắm, phố đi bộ, ẩm thực mua sắm, tổ hợp không gian tổ chức sự kiện...

Wyndham Vuon Vua Thanh Thuy nhận được sự hưởng ứng của nhiều nhà đầu tư bởi tiềm năng tăng giá khả quan, tỷ suất lợi nhuận khai thác luôn đạt ngưỡng từ 8-15%.Hiện tại với quần thể dự án đã hiện hữu, nhà đầu tư có thể nhận biệt thự ngay trong vòng từ 6-9 tháng mà không phải lo lắng về chất lượng hay tiến độ dự án.

Trong bối cảnh thị trường second-home đang tăng trưởng mạnh mẽ giữa mùa dịch, việc lựa chọn đầu tư vào dòng biệt thự cao cấp với không gian sinh hoạt biệt lập vừa tôn trọng sự riêng tư vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh cho mọi thành viên trong gia đình.

Được biết thời gian tới chủ đầu tư sự án sẽ tiếp tục giới thiệu ra thị trường dòng sản phẩm condotel và shophouse tại Vườn Vua Resort & Villas.

Từ mẫu thiết kế đẳng cấp của MPN & Partner (Anh), mỗi căn hộ condotel "The palm forest" được kiến tạo theo phong cách villa sinh thái trên không đầy ấn tượng. Từvườn sen nơi bancon, hay bể khoáng nóng riêng trong từng căn hộ hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng hoàn toàn mới lạ cho chủ nhân và du khách.

Sẽ thật thiếu sót nếu như một dự án nghỉ dưỡng không phát triển mô hình shophouse. Tọa lạc tại vị trí trung tâm kết nối không gian thương mại với không gian nghỉ dưỡng trong quần thể dự án là tổ hợp phố đi bộ, mua sắm, ẩm thực và giải trí "Phố cổ".

Với giá trị đầu tư hợp lý từ gần 3 tỷ đồng nhà đầu tư đã có thể sở hữu một căn liền kề thương mại có hiệu quả khai thác cao, vừa kinh doanh ẩm thực, mua sắm, vui chơi, giải trí, vừa phục vụ cho thuê phòng nghỉ dưỡng cao cấp với thiết kế bể khoáng nóng Onsen trên mỗi căn hộ

Từ việc phát triển đa dạng các loại hình sản phẩm, chủ đầu tư dự án Vườn Vua Resort & Villas đang kỳ vọng song hành cùng các nhà đầu tư giúp họ gia tăng lợi nhuận, đồng thời đưa dự án thành điểm đến du lịch nổi bật tại đất Tổ trong tương lai gần.