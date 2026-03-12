Vùng Vịnh tiếp tục hứng đòn dồn dập, Ả-rập Xê-út tìm ra cách tránh eo biển Hormuz

Một tàu chở dầu bốc cháy trên vùng biển Iraq. (Ảnh: CNN)

Những tàu đến và rời khỏi các cảng phía đông của Ả-rập Xê-út hướng ra Vịnh Ba Tư phải đi qua eo biển Hormuz, nơi hiện gần như đã bị đóng kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ - Israel với Iran bùng nổ.

Sáng kiến mới của Ả-rập Xê-út là sẽ chuyển phần lớn hoạt động thương mại sang các cảng ở Biển Đỏ, đồng thời mở thêm tuyến logistics để tiếp nhận container và hàng hóa được chuyển hướng từ các cảng khắp vùng Vịnh.

Bộ trưởng Giao thông và Logistics Ả-rập Xê-út Saleh Al-Jasser phát biểu trong chuyến thăm một cảng ở Biển Đỏ: “Hệ thống vận tải và logistics đang hoạt động hiệu quả bằng cách tăng công suất hoạt động của các cảng, sân bay và mạng lưới vận tải để đảm bảo chuỗi cung ứng ổn định”, hãng thông tấn nhà nước Ả-rập Xê-út đưa tin.

Bộ Quốc phòng Ả-rập Xê-út cho biết đã đánh chặn và phá hủy hơn 20 thiết bị không người lái tại khu vực phía đông của nước này, nơi có các mỏ dầu lớn của vương quốc.

Trong khi đó, lực lượng vũ trang Iran vừa cảnh báo sẽ nhắm vào các cảng và bến tàu trên khắp khu vực nếu các cảng của Iran bị tấn công.

Cảnh báo được đưa ra sau khi Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ cáo buộc Iran sử dụng các cảng dân sự dọc eo biển Hormuz để tiến hành hoạt động quân sự đe dọa vận tải quốc tế, đồng thời cảnh báo những cảng đó có thể trở thành mục tiêu quân sự hợp pháp theo luật quốc tế.

Đáp lại, người phát ngôn quân đội Iran Abolfazl Shekarchi nói với truyền thông Iran: “Nếu các cảng của Iran bị đe dọa, tất cả cảng và bến tàu trong khu vực sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của chúng tôi”.

Các quốc gia vùng Vịnh cho biết họ vừa đánh chặn nhiều đợt tấn công mới bằng thiết bị không người lái và tên lửa từ Iran trong sáng sớm ngày 12/3, trong đó loạt tấn công nhằm vào cơ sở dầu mỏ và tàu chở dầu.

Hai tàu chở dầu của nước ngoài vừa bị thiết bị không người lái Iran tấn công trong vùng biển Iraq. Iran nhận trách nhiệm, cho biết thiết bị không người lái dưới nước đã làm nổ các tàu này.

Bộ Dầu mỏ Iraq cho rằng việc tấn công các tàu chở dầu ở Vịnh Ba Tư là “dấu hiệu đáng lo ngại”, đồng thời kêu gọi bảo vệ các tuyến vận tải biển quan trọng.

Bahrain cho biết nhiều cuộc tấn công của Iran đã nhắm vào các bồn chứa nhiên liệu tại cơ sở ở tỉnh Muharraq thuộc miền bắc nước này.

UAE cho biết hệ thống phòng không của họ đang đối phó với “các mối đe dọa tên lửa và thiết bị không người lái từ Iran”.

Theo Văn phòng truyền thông của Dubai, 1 máy bay không người lái đã rơi xuống tòa nhà gần khu Creek Harbour, gây ra đám cháy nhỏ nhưng đã được khống chế.

Lực lượng vũ trang Kuwait thông tin rằng hệ thống phòng không của họ cũng đang đối phó với các mối đe dọa tên lửa và thiết bị không người lái.

Vụ nổ gần Lãnh sự quán Mỹ và sân bay quốc tế Erbil ở Erbil, Iraq, sáng sớm 12/3. (Ảnh: CNN)

Dầu tăng giá trở lại

Những diễn biến dồn dập ở Trung Đông đẩy giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng trong đêm, chỉ 3 ngày sau khi đạt mức cao nhất trong 4 năm. Cuộc chiến giữa Mỹ–Israel và Iran tiếp tục gây ảnh hưởng lớn đến nguồn cung nhiên liệu toàn cầu.

Giá dầu tăng trở lại dù các nước thành viên của Cơ quan Năng lượng quốc tế đã thống nhất giải phóng 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ vào thị trường toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã cho phép giải phóng 172 triệu thùng dầu trong kho dự trữ chiến lược của Mỹ từ tuần tới, nhằm giảm áp lực giá dầu và ổn định thị trường năng lượng toàn cầu.

Cuộc chiến Iran cũng gây thiệt hại lớn cho ngành du lịch Trung Đông.

Theo Hội đồng Du lịch và Lữ hành thế giới, cuộc chiến giữa Mỹ–Israel và Iran đang khiến ngành du lịch Trung Đông mất ít nhất 600 triệu USD mỗi ngày do gián đoạn hàng không, niềm tin của du khách suy giảm.

Các trung tâm hàng không lớn như Dubai, Abu Dhabi, Doha và Bahrain - thường phục vụ khoảng 526.000 hành khách mỗi ngày - đã phải đóng cửa hoặc hoạt động hỗn loạn trong suốt 2 tuần qua, với giá vé máy bay tăng vọt.