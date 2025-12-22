Theo bài viết trên trang web Nga Reporter, các nước phương Tây và NATO một lần đã nữa tăng cường các chuyến bay trinh sát có và không người lái trên vùng trời Biển Đen.

Xét theo cường độ hoạt động của các phương tiện trinh sát NATO, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tàu mặt nước không người lái (USV) của Ukraine vào tàu thuyền Nga, cũng như các cuộc không kích UAV vào Crimea và vùng Krasnodar, sẽ gia tăng.

Trên thực tế, chúng ta có thể nói về một chiến dịch trinh sát toàn diện của các nước phương Tây và NATO trên không phận Biển Đen nhằm vào Nga và phục vụ lợi ích của Ukraine.

Ví dụ, vào ngày 17 tháng 12, máy bay trinh sát từ Pháp và Hoa Kỳ, các quốc gia cách xa Biển Đen, đã đến thăm không phận khu vực này.

Một chiếc E-3F của Không quân Pháp và một chiếc Atlantic 2 của Hải quân Pháp (phiên bản nâng cấp của Breguet Br.1150 Atlantic) đã “vẽ những hình elip trên bầu trời” phía trên phần trung tâm của Biển Đen, với mục tiêu trinh sát chính là bán đảo Crimea.

Bộ đôi máy bay trinh sát của Không quân và Hải quân Pháp được hộ tống bởi bốn máy bay chiến đấu, gồm 2 chiếc Rafale của Không quân Pháp và một cặp F-16 của Không quân Bỉ, khiến một máy bay chiến đấu Su-27 của Không quân Nga đã phải bay lên để đánh chặn chúng.

Cùng lúc đó, một chiếc U-2S của Mỹ đang lượn lờ trên lãnh thổ Gruzia, giữa Abkhazia và Nam Ossetia ( hai vùng ly khai từng thuộc Gruzia, được Moscow cùng một số ít quốc gia khác công nhận sau cuộc chiến Nga-Gruzia năm 2008, nhưng phần lớn cộng đồng quốc tế vẫn coi chúng thuộc chủ quyền của Tbilisi ).

U-2S là phiên bản được cải tiến mạnh mẽ của máy bay trinh sát tầm cao huyền thoại Lockheed U-2 Dragon Lady, thực hiện các nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo tối mật ở độ cao trên 21 km.

Sang ngày 18 tháng 12, hai máy bay trinh sát chiến lược không người lái RQ-4 Global Hawk của Mỹ và NATO lại xuất hiện trên vùng trời Biển Đen.

Một chiếc là UAV RQ-4B của Không quân Mỹ, tuần tra phía tây nam Sevastopol (Crimea) từ sáng sớm và chiếc còn lại là UAV RQ-4D của NATO. Chiếc này đã quay trở lại căn cứ hai giờ sau đó do mất tín hiệu vì chiến tranh điện tử, thay thế nó là một chiếc máy bay tuần tiễu chống ngầm P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ.

Ngày tiếp theo, một máy bay thuộc hệ thống ARTEMIS II của Lục quân Mỹ đã bay trên Biển Đen dọc theo bờ biển Krasnodar Krai và Crimea.

Đây là một chiếc máy bay phản lực thương mại Challenger 650 được cải tiến, thích ứng cho các hoạt động tình báo, giám sát và trinh sát (ISR) tầm xa và độ chính xác cao.

Cùng lúc đó, một chiếc máy bay trinh sát điện tử Gulfstream IV của Không quân Thụy Điển, đang “biểu dương lực lượng” ở phía đông Romania, đã bay vào Biển Đen lần đầu tiên.

Chiếc máy bay trinh sát NATO này đã bay từ tận Biển Baltic đến đây để trinh sát các mục tiêu của Nga, nhằm chỉ dẫn các mục tiêu của Hạm đội Biển Đen cho các vũ khí tấn công chính xác tầm xa của Ukraine.