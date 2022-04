Vùng áp thấp có khả năng mạnh thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Thủ đô Hà Nội ngày 30/4 trời có mây không mưa, có nắng gián đoạn, nhiệt độ trong ngày dao động từ 25-29 độ C. Từ đêm 30/4, do tác động của gió mùa đông bắc tràn về, Hà Nội có mưa rào và dông, thời gian mưa lớn nhất tập trung vào đêm 30/4 và sáng 1/5. Cũng từ 1/5 trời chuyển mát với nhiệt độ trong ngày dao động từ 22-25 độ C. Ngày 2/5 trời nhiều mây, không mưa, trời mát với nhiệt độ trong ngày từ 20-25 độ C. Sang này 3/5 trời hửng nắng, không mưa, nhiệt độ dao động trong ngày từ 20-27 độ C.

Tại Hải Phòng (nơi có điểm du lịch Cát Bà, Đồ Sơn), ngày 30/4 có mây, có mưa rào, nắng gián đoạn, nhiệt độ dao động từ 25-30 độ C. Từ đêm 30/4 đến 1/5, khu vực này nhiều mây, có mưa dông, nhiệt độ trong ngày dao động từ 23-25 độ. Sang ngày 2/5 trời khô ráo, nhiệt độ dao động từ 20-25 độ C. Ngày 3/5, trời hửng nắng, không mưa, nhiệt độ dao động từ 20-27 độ C.

Tại Lào Cai (nơi có Sa Pa), thứ Bảy trời có mưa rào và dông, nhiệt độ trong ngày từ 26-32 độ C, riêng Sa Pa là 17-22 độ C. Ngày 1/5, trời tiếp tục nhiều mây, có mưa vừa, nhiệt độ dao động ngày từ 25-28 độ C, tại Sa Pa từ 11-18 độ C. Ngày 2/5, trời nhiều mây, không mưa, nhiệt độ trong ngày dao động từ 22-27 độ C, tại Sa Pa là 9-16 độ C. Ngày 3/5 khu vực này có mây, không mưa, trời hửng nắng với nhiệt độ trong ngày từ 22-29 độ C, tại Sa Pa là 10-18 độ C.

Tại Quảng Ninh (Hạ Long), ngày 30/4 trời nắng không mưa, nhiệt độ dao động từ 25-29 độ C. Ngày 1/5, nhiều mây có mưa, mưa rào, nhiệt độ dao động từ 22-25 độ C. Ngày 2/5 trời không mưa, nhiều mây, nhiệt độ dao động từ 2-25 độ C. Ngày 3/5 trời nắng, không mưa, nhiệt độ dao động từ 20-27 độ C.

Tại Thanh Hóa (Sầm Sơn), trời nhiều mây, có mưa rào và dông trong 3 ngày từ 30/4-2/5, ngày 3/5 trời tạnh ráo, nhiều mây. Nhiệt độ ngày 30/4 là 25-30 độ C, ngày 1/5 là 23-25 độ C, ngày 2/5 là 20-24 độ C, ngày 3/5 là 19-26 độ C.

Tại Nghệ An (Cửa Lò), mưa tập trung trong 3 ngày từ 30/4-2/5, sau đó trời nhiều mây, không mưa. Nhiệt độ ngày 30/4 là 25-31 độ C, ngày 1/5 là 23-25 độ C, ngày 2/5 là 20-24 độ C, ngày 3/5 là 19-26 độ C.

Khu vực Nam Trung Bộ, nơi có nhiều điểm du lịch nổi tiếng như Đà Nẵng, Hội An, Quy Nhơn, Phú Yên, Nha Trang trong bốn ngày nghỉ có khả năng xảy ra mưa dông trên diện rộng, cục bộ có mưa to đến rất to và dông.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, trong đó có TPHCM, từ ngày 30/4 đến ngày 3/5 cũng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Tuy nhiên, thời gian mưa dông chủ yếu tập trung vào chiều và tối, ban ngày nhiều mây, mưa gián đoạn.

Ngoài ra, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia hiện nay (28/4), một vùng áp thấp di chuyển từ miền Trung Philippines và đi vào vùng biển Đông Nam Biển Đông. Dự báo khoảng ngày 29-30/4, vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (xác suất mạnh lên áp thấp nhiệt đới khoảng 50-60%). Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp (có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới), khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau có mưa rào và dông, trong mưa dông cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, trong giai đoạn chuyển mùa, với nền nhiệt độ cao, mưa dông xảy ra thường kèm theo các hiện thượng thời tiết rất nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.