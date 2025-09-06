'Vua xe số' 115cc của Yamaha sắp ra mắt khách Việt phiên bản nâng cấp: màn hình Full LCD, thêm phanh ABS, tiêu thụ 1,8 L/100 km

Theo thông tin được fanpage Yamaha Motor Việt Nam chính thức đăng tải, thương hiệu Nhật Bản thông báo sẽ ra mắt một mẫu xe máy mới vào ngày 14/9 sắp tới. Trong đoạn video giới thiệu, nhiều người cho rằng đây chính là mẫu Yamaha PG-1 phiên bản nâng cấp mới, tương tự thị trường Thái Lan vừa ra mắt hồi tháng 7.

Tại Thái Lan, điểm nâng cấp đáng chú ý nhất trên Yamaha PG-1 2025 là hệ thống phanh trước. Mẫu xe được trang bị phanh đĩa có đường kính 245 mm (lớn hơn phiên bản tiền nhiệm), kết hợp với hệ thống chống bó cứng phanh ABS – điều hiếm thấy ở dòng xe dưới 115cc.

Ngoài ra, Yamaha còn bổ sung cảm biến tốc độ bánh trước và dây phanh dài hơn, giúp cải thiện khả năng kiểm soát và tăng độ an toàn trong quá trình vận hành.

PG-1 phiên bản mới sở hữu cụm đồng hồ hoàn toàn mới với thiết kế tròn hiện đại, sử dụng màn hình LCD kỹ thuật số. Các thông tin hiển thị đầy đủ và rõ ràng, bao gồm vị trí số, vòng tua máy, mức tiêu hao nhiên liệu, quãng đường di chuyển, v.v.

Xe vẫn giữ nguyên bộ mâm nan hoa 16 inch kích thước 2.15 inch, kết hợp lốp IRC 90/100-16 có ruột cho cả trước và sau. Tuy nhiên, hoa lốp đã được thiết kế lại với mặt gai rộng hơn, giúp bám đường tốt khi đi off-road nhẹ, đồng thời hạn chế độ ồn khi chạy trong phố.

Phuộc trước PG-1 2025 là dạng ống lồng và giảm xóc đôi phía sau đều được tinh chỉnh với hành trình dài hơn, mang lại cảm giác êm ái khi vận hành. Khoảng sáng gầm tăng lên 190 mm – phù hợp khi di chuyển trên địa hình xấu hoặc đường mấp mô.

Ghi đông xe được nâng cao, bề ngang 805 mm, giúp kiểm soát tốt và giảm rung lắc, đặc biệt vẫn thuận tiện khi sử dụng trong đô thị. Yên xe dạng tách rời, chiều cao yên 795 mm – phù hợp với người có vóc dáng nhỏ. Trọng lượng ướt chỉ 109 kg, nhẹ nhàng, dễ điều khiển cả khi đi làm hàng ngày hay chạy địa hình nhẹ.

So với các màu sắc đang bán tại Việt Nam, Yamaha PG-1 mới có thêm màu đỏ và xám xanh. Các màu nâu cát hay xanh dương vẫn tương tự hiện tại. Tuy nhiên, phiên bản màu mới có thêm sọc màu ở ốp thân xe, tạo điểm khác biệt.

Về vận hành, PG-1 2025 vẫn sử dụng động cơ 115cc, xy-lanh đơn, làm mát bằng gió, kết hợp ly hợp tự động và hộp số tròn 4 cấp. Động cơ được tinh chỉnh để tăng mô-men xoắn ở dải tua thấp, đi cùng nhông trước 13 và nhông sau 40 – lý tưởng khi leo dốc, đi đường đèo hoặc off-road nhẹ. Xe có mức tiêu thụ nhiên liệu là 54,35 km/lít, tương đương 1,83 lít/100 km.

Tại Thái Lan, mẫu PG-1 2025 có giá là 57.500 baht (tương đương khoảng 47 triệu đồng). Trong khi đó, tại Việt Nam, phiên bản 2023 đang có giá trong khoảng 30 triệu đồng.

Trên một số diễn đàn xe tại Việt Nam, phanh ABS trang bị trên Yamaha PG-1 đang chia luồng ý kiến làm hai: Một bên cho rằng với công suất không quá lớn, trang bị này không quá cần thiết; trong khi đó, có ý kiến cho rằng phanh ABS là trang bị nhằm tăng tính an toàn, vẫn sẽ có ích trong các tình huống nhất định.

Dù khả năng cao sản phẩm mới chính là PG-1 2025, nhưng dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ vẫn kỳ vọng Yamaha Việt Nam sẽ trình làng những mẫu khác, chẳng hạn đưa Exciter 135 trở lại hoặc giới thiệu NMax 155.