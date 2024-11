Vừa tuyên bố thoát cuộc khủng hoảng khí đốt chưa được bao lâu, châu Âu lại đối mặt với ‘bão năng lượng’ khi nguồn cung chính bị đe dọa

Ảnh minh họa

Một năm trước, châu Âu đã tuyên bố cuộc khủng hoảng khí đốt khi nguồn cung Nga ngừng cung cấp đã kết thúc. Nguyên nhân là bởi EU đã tìm kiếm các nhà cung cấp khí đốt tự nhiên thay thế, đảm bảo sẽ có đủ nguồn cung để ngăn chặn tình trạng thiếu hụt và giá tăng cao. Nhưng giờ đây tuyên bố này có vẻ như là quá sớm.

Vào tuần trước, giá khí đốt tiêu chuẩn châu Âu đã đạt mức cao nhất trong một năm do thông tin về việc ngừng sản xuất ở Na Uy. Người châu Âu bắt đầu lo ngại về các đợt tăng giá tiếp theo mặc dù các kho lưu trữ khí đốt ở châu Âu đã đầy trước mùa nhu cầu cao điểm.

Tập đoàn Equinor của Na Uy đã đình chỉ sản xuất tại một trong các giàn khoan của họ do cảnh báo khói. Na Uy hiện là nhà cung cấp khí đốt tự nhiên lớn nhất của Liên minh châu Âu khi cung cấp khoảng 30% lượng khí đốt của EU. Khi báo cáo vụ việc, Equinor lưu ý rằng họ sẽ không can thiệp vào các cam kết xuất khẩu của mình. Hiện tại, lượng khí đốt dự trữ ở EU ở mức 95%, tuy nhiên sẽ không cứu được khối khỏi tình trạng thiếu hụt nếu mùa đông trở nên lạnh hơn hai năm trước.

Trên thực tế, các chuyên gia cho rằng lý do duy nhất khiến EU vượt qua được mùa đông 2022-2023 là do may mắn khi có một mùa đông khí hậu ôn hòa hơn bình thường.

Tỷ trọng khí đốt của Nga trong nhập khẩu của EU đã giảm từ 45% vào năm 2021 xuống còn 18% vào tháng 6 năm 2024, trong khi nhập khẩu từ các đối tác đáng tin cậy như Na Uy và Mỹ đã tăng lên. Thực tế con số nhập khẩu từ Nga vẫn cao hơn so với Mỹ.

Sẽ mất nhiều năm để nguồn cung khí đốt từ Mỹ sang châu Âu có thể ổn định và châu Âu cần khí đốt ngay bây giờ vì Ukraine cho biết họ sẽ không gia hạn thỏa thuận trung chuyển khí đốt với Nga, và đường ống của Ukraine là đường ống duy nhất vẫn vận chuyển khí đốt của Nga vào EU.

EU đang thảo luận với Azerbaijan để thay thế khí đốt của Nga chảy dọc theo mạng lưới đường ống của Ukraine tới châu Âu. Hợp đồng sẽ cần một thỏa thuận hoán đổi giữa Azerbaijan và Nga vì Azerbaijan không có đủ năng lực xuất khẩu để thay thế các nguồn cung hiện có. Do nhu cầu về khí đốt tự nhiên trên toàn thế giới ngày càng tăng và dù mùa đông đang đến gần, thỏa thuận với Azerbaijan vẫn chưa được hoàn tất.

Các chuyên gia cho biết trừ khi EU tìm được nguồn thay thế hoàn toàn cho khí đốt của Nga, nước này có thể kết thúc mùa đông với kho dự trữ khí đốt chỉ đầy 30% và thậm chí giá còn cao hơn. Trong mùa đông năm ngoái, EU đã kết thúc mùa sưởi ấm với mức dự trữ đầy ở mức 58%, đây là một mức khá dễ chịu dẫn đến giá cả ở mức trung bình.

Trong trường hợp xấu nhất vào mùa đông năm nay, châu Âu thậm chí có thể rơi vào tình trạng cạn kiệt kho lưu trữ của mình để tiếp tục bật đèn và sưởi ấm. Trong khi khu vực châu Á cũng đang cạnh tranh gay gắt để nhập khẩu LNG. Chính vì vậy các vấn đề về khí đốt của châu Âu sẽ phải mất thêm thời gian rất lâu nữa mới có thể kết thúc.

Theo Oilprice