Vừa tuyên bố cấm nội dung 18+ chưa đầy một tuần, OnlyFans đã lập tức phải 'quay xe'

Theo đó, OnlyFans cho biết đã ‘đạt được các đảm bảo cần thiết để hỗ trợ cộng đồng người sáng tạo nội dung đa dạng của chúng tôi". Nền tảng này cũng úp mở về việc đã đạt được các thỏa thuận mới với các ngân hàng để trả tiền cho những người sáng tạo nội dung của OnlyFans, bao gồm cả những người chia sẻ nội dung 18+, trang Variety đưa tin.

"Cảm ơn tất cả mọi người vì đã cố gắng để chúng tôi lắng nghe tiếng nói của bạn. Chúng tôi đã đạt được những đảm bảo cần thiết để hỗ trợ cộng đồng người sáng tạo nội dung của mình và đã tạm dừng việc thay đổi chính sách vào ngày 1 tháng 10 theo kế hoạch, "công ty quản lý OnlyFans cho biết trong một tweet .

Tuy nhiên, OnlyFans đã không tiết lộ danh tính của những ngân hàng nào mà nền tảng này đã đạt được thỏa thuận.

OnlyFans là nền tảng hiêm hoi cho phép người dùng trả phí để truy cập vào các nội dung độc quyền do những người sáng tạo nội dung tạo ra, bao gồm cả nội dung 18+

Theo Variety, OnlyFans có thể đã giải quyết được xung đột với các ngân hàng, vốn đã từ chối hợp tác kinh doanh với nền tảng này, bằng cách công bố vấn đề với dư luận. Song song đó, OnlyFans cũng công khai dòng tiền trị giá 300 triệu USD được chuyển qua trang web này mỗi tháng.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times vào hôm 24/8, người sáng lập và CEO của OnlyFans, Tim Stokely, khẳng định các ngân hàng là lý do tại sao nền tảng này ra quyết định cấm nội dung 18+. Cụ thể, ông Tim Stokely khẳng định các ngân hàng JP Morgan Chase, Bank of New York Mellon và Metro Bank của Anh đã không cho phép OnlyFans thanh toán tiền cho người sáng tạo.

Phản ứng dữ dội từ phía cộng đồng sáng tạo nội dung cũng là một lý do thúc đẩy OnlyFans phải nhanh chóng giải quyết vấn đề. Trên thực tế, quyết định cấm nội dung 18+ của OnlyFans đã khiến những người làm trong lĩnh vực 'người lớn', vốn sử dụng OnlyFans như một kênh kiếm thêm thu nhập, rất tức giận. Trong sự thất vọng, một số người thậm chí đã rời bỏ OnlyFans và chuyển sang các nền tảng thay thế.

Được thành lập vào năm 2016, OnyFans hiện có hơn 130 triệu người dùng đã đăng ký và hơn 2 triệu người sáng tạo nội dung. Trong khi OnlyFans trở nên phổ biến phần lớn dựa trên chính sách thân thiện với nội dung 18+, nền tảng này vẫn đang tìm cách tiếp cận nhiều đối tượng hơn. Ví dụ: trong tháng này, họ đã chính thức ra mắt OFTV, một ứng dụng phát trực tuyến KHÔNG có nội dung 18+, một phần là để phân phối trên các nền tảng không cho phép nội dung 'người lớn'. OFTV có sẵn trên Android, iOS, Apple TV, Roku, Amazon's Fire TV, Android TV và Samsung Smart TV.

OnlyFans đã có thể thu hút một số người nổi tiếng đến với nền tảng của mình, với một số tài khoản OnlyFans phổ biến nhất bao gồm cái tên như Bhad Bhabie ,Cardi B, Jordyn Woods, Bella Thorne, Amber Rose, Blac Chyna, Rubi Rose và Tana Mongeau.