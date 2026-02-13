Vừa từ nước ngoài về, phát hiện tài khoản ngân hàng có 2 khoản tiền lạ lên tới 175 triệu đồng, người đàn ông vội đến công an trình báo

Ngày 11/02/2026, anh Nguyễn Minh Khang, sinh năm 1998, trú tại thôn Phú Minh, xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã trao trả đầy đủ số tiền 175.000.000 đồng cho chị Đặng Thị Thu Hường, sinh năm 1975, trú tại phường Vinh Hưng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, sau khi phát hiện đây là khoản tiền chuyển nhầm vào tài khoản cá nhân.

Trước đó, vào các ngày 03/04/2025 và 23/04/2025, trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng, chị Đặng Thị Thu Hường đã chuyển nhầm tổng số tiền 175.000.000 đồng vào tài khoản của anh Nguyễn Minh Khang. Thời điểm này, anh Khang đang lao động ở nước ngoài nên chưa kịp thời nắm bắt sự việc.

Sau khi trở về địa phương và kiểm tra lại các giao dịch, anh Khang phát hiện số tiền bất thường trong tài khoản. Nhận thức rõ đây là khoản tiền không thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, anh đã chủ động liên hệ, phối hợp xác minh thông tin và tiến hành trao trả toàn bộ số tiền cho chị Hường.

Hành động của anh Nguyễn Minh Khang thể hiện tinh thần trung thực, ý thức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản; đồng thời góp phần củng cố niềm tin trong các giao dịch dân sự, nhất là trong bối cảnh thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến hiện nay.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh



