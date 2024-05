Vừa tròn 18 tuổi và bị cắt trợ cấp, Suri Cruise bỏ ngay họ của cha ruột Tom Cruise

Vào ngày 13/5, Hello! đưa tin Suri Cruise đã bỏ họ của bố khi tham gia diễn kịch. Cụ thể, con gái Tom Cruise tham gia diễn vở kịch Head Over Heels với cái tên Suri Noelle. Suri Cruise không có tên đệm, cô sử dụng tên đệm "Noelle" của mẹ Katie Noelle Holmes thay cho họ "Cruise" của bố.

Hiện tại chưa rõ cô bé chỉ sử dụng cái tên Suri Noelle làm nghệ danh hay đã đổi tên để hoàn toàn cắt đứt với Tom Cruise. Tại Hollywood, từng có nhiều con của các ngôi sao lấy nghệ danh để có thể tự khẳng định tên tuổi, không bị danh tiếng quá lớn của bố mẹ phủ bóng. Tuy nhiên với trường hợp của Suri, nhiều người còn đoán rằng cô bé đổi họ để cắt đứt hoàn toàn liên hệ với người cha "có cũng như không".

Suri tham gia diễn kịch với cái tên Suri Noelle

Cô lấy chữ Noelle từ tên đệm của mẹ...

... và bỏ họ Cruise của bố đi

Ngày 18/4/2024 vừa qua là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời Suri Cruise. Đây không chỉ là sinh nhật tuổi 18 của cô bé, mà còn là ngày cô không còn được cha chu cấp. Theo như thỏa thuận ly hôn Tom Cruise đồng ý chu cấp 400.000 USD (khoảng 10 tỷ đồng) mỗi năm cho đến khi Suri tròn 18 tuổi, kèm theo các chi phí y tế, nha khoa, bảo hiểm, giáo dục, đại học và các khoản ngoại khóa khác.

Tuy nhiên điều này không làm ảnh hưởng tới cuộc sống của mẹ con Katie Holmes, vì nữ diễn viên khẳng định rằng trong những năm qua, họ sống độc lập và không phụ thuộc vào tài chính của Tom Cruise. Người hâm mộ đã nóng lòng chờ đợi liệu Tom Cruise có xuất hiện trong sinh nhật tuổi 18 trọng đại của con gái hay không. Câu trả lời cuối cùng là "Không". Nhưng điều này cũng không làm ảnh hưởng tới tâm trạng của mẹ con Katie Holmes - Suri Cruise khi đã từ rất lâu rồi, Tom Cruise hoàn toàn vắng bóng trong cuộc sống của họ.

Ở tuổi 18, Suri Cruise đã trở thành thiếu nữ trưởng thành và xinh đẹp, toàn quyền quyết định tương lai. Theo một số nguồn tin, con gái Tom Cruise dự định theo học ngành thời trang tại New York và đang chuẩn bị hồ sơ để nộp đơn vào nhiều trường. Dù không xuất hiện nhiều trước công chúng, Suri đã tích lũy cho bản thân một số kinh nghiệm trong ngành giải trí. Cô bé hát ca khúc Blue Moon trong phần mở đầu của bộ phim của mẹ mang tên Alone Together (2022). Cô cũng góp giọng trong Rare Objects (2023) do Katie Holmes đạo diễn.

Quá trình trưởng thành của Suri Cruise hoàn toàn vắng bóng vai trò người cha

Nguồn tin thân cận thậm chí còn tiết lộ rằng rất có thể cả đời này cha con họ sẽ không bao giờ liên lạc với nhau nữa. Trong Scientology, số một là giáo phái, ưu tiên dành cho gia đình giảm dần theo mức độ kết nối với tổ chức. Chừng nào Suri còn ở bên mẹ, cha sẽ không liên lạc với cô. 1 trường hợp khác để cha con Cruise trở về bên nhau là nam diễn viên Top Gun từ bỏ Scientology. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn bất khả thi bởi tài tử sẵn sàng từ bỏ 2 người vợ là Nicole Kidman và Katie Holmes cùng con gái ruột duy nhất để trung thành với giáo phái.



Có thể cả đời này Tom Cruise sẽ không bao giờ liên lạc với con gái ruột nữa

Nguồn: Hello!