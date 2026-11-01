Câu hỏi ngược lại của Hiểu Mai lạnh băng như dội một gáo nước lạnh vào mặt Kiến Quân: "Đó là bố đẻ của anh, vậy suốt chín ngày qua, anh đã làm được gì cho bố anh ngoài việc vỗ ngực nhận lấy hai chữ hiếu thảo?".

Trong hôn nhân, sự mệt mỏi đáng sợ nhất không phải là làm việc nhà vất vả, mà là khi mọi sự hy sinh của bạn đều bị người bạn đời mặc định là nghĩa vụ hiển nhiên, còn anh ta thì đứng ngoài làm người con hiếu thảo bằng mồ hôi nước mắt của vợ.

Túi cam quê và tờ đơn ly hôn trên bàn ăn

Chiều hôm bố Trần Kiến Quân rời thành phố về quê, vợ anh – Lâm Hiểu Mai đã đặt thẳng bản thỏa thuận ly hôn lên mặt bàn ăn.

Lúc đó, Kiến Quân vừa từ ga tàu cao tốc trở về, tay vẫn xách nửa túi cam. Số cam này là bố anh nhất quyết dúi cho trước lúc lên tàu, bảo là cam vườn nhà trồng, vỏ mỏng, ngọt nước, đừng để lãng phí.

Khi Kiến Quân vừa bước qua cửa, Hiểu Mai đang ngồi xổm trong bếp lau sàn. Cô mặc một bộ đồ ở nhà màu xám đã bạc màu vì giặt nhiều, mái tóc buộc túm vội vàng bằng chiếc dây chun, ống tay áo xắn cao đến khuỷu, trên mu bàn tay còn hằn rõ hai vết đỏ ửng vì tiếp xúc nhiều với chất tẩy rửa.

"Bố lên tàu rồi, ngồi ghế cạnh cửa sổ, ổn cả em ạ". Kiến Quân vừa đặt túi cam xuống vừa nói tiếp: "Tối nay đừng nấu cơm nữa, hai vợ chồng mình ra ngoài ăn một bữa ngon. Mấy hôm nay em cũng vất vả rồi".

Hiểu Mai không đáp lời. Cô ném chiếc giẻ lau vào xô nước, chậm rãi đứng dậy đi rửa tay. Tiếng vòi nước xả ào ào hồi lâu mới tắt. Lúc bước ra khỏi bếp, trên tay cô cầm thêm vài tờ giấy trắng.

"Trần Kiến Quân, anh qua đây một chút".

Kiến Quân cứ ngỡ là hóa đơn điện nước hay phí dịch vụ trong nhà. Đến khi bước lại gần nhìn kỹ, bốn chữ in đậm trên đầu trang khiến anh chết sững: Đơn thuận tình ly hôn.

Anh ngẩng đầu nhìn vợ, giọng lạc đi: "Em làm cái trò gì thế này?".

"Anh không biết chữ à?".

"Không phải, bố vừa mới đi, em lại giở chứng gì thế?".

Hiểu Mai đẩy tập giấy về phía trước mặt chồng một chút: "Em không giở chứng. Nhà cửa chia thế nào, tiền tiết kiệm chia ra sao, con cái theo ai, em đều viết rõ cả rồi. Anh thấy điều khoản nào chưa hợp lý thì chúng ta bàn bạc lại".

Cơn giận trong lòng Kiến Quân bùng lên dữ dội: "Bố anh mới lên ở có chín ngày! Đúng chín ngày! Em có cần phải làm quá lên như vậy không?".

Hiểu Mai ngước mắt nhìn anh, đáy mắt phẳng lặng không chút gợn sóng: "Bố anh rất tốt, thật sự đấy".

"Thế thì em làm cái gì thế này?".

"Nhưng em thật sự hầu hạ đủ rồi".

Kiến Quân tức đến bật cười thành tiếng: "Hầu hạ? Bố anh lên đây chơi vài ngày mà em đã tự coi mình là bảo mẫu rồi sao?".

Hiểu Mai không thèm cãi tay đôi với anh. Cô xoay người lấy từ ngăn dưới tủ tivi ra một chiếc túi giấy màu nâu, đổ lên bàn một xấp hóa đơn bán lẻ cùng vài tờ giấy in.

"Anh tự xem lại xem chín ngày qua anh đã làm được những gì đi".

Cuốn sổ chi tiêu và 73 tiếng đồng hồ vô hình

Kiến Quân tiện tay nhặt tờ giấy trên cùng lên. Trên đó ghi chép rõ ràng từng con số:

Tiền đi chợ mua thức ăn: Một nghìn một trăm tám mươi sáu tệ. Tiền mua thuốc ở hiệu thuốc: Một trăm bảy mươi ba tệ. Tiền gọi xe đi lại: Hai trăm bốn mươi sáu tệ. Tiền xin nghỉ phép bị trừ lương: Sáu trăm tám mươi tệ...

Và ở dòng dưới cùng, một hàng chữ được khoanh tròn bằng bút bi đỏ chói: Thời gian chăm sóc người già và làm việc nhà, tổng cộng bảy mươi ba tiếng đồng hồ.

Đọc xong, Kiến Quân ném phịch tờ giấy xuống mặt bàn, gằn giọng: "Lâm Hiểu Mai, em tính toán với anh cả những thứ này sao?".

"Đúng".

"Đó là bố đẻ của anh!".

"Thì sao?". Câu hỏi ngược lại của Hiểu Mai lạnh băng như dội một gáo nước lạnh vào mặt Kiến Quân. "Đó là bố đẻ của anh, vậy suốt chín ngày qua, anh đã làm được gì cho bố anh ngoài việc vỗ ngực nhận lấy hai chữ hiếu thảo?".

Kiến Quân cứng họng, sắc mặt đỏ bừng nhưng không thốt nên lời.

Hiểu Mai bình thản cầm lấy tờ giấy ghi chép, từng chữ từng câu vang lên rõ mồn một: "Ngày đầu tiên bố anh lên, anh bảo công ty có dự án gấp phải tăng ca, ném cho em một câu 'Em ở nhà lo liệu chu đáo nhé' rồi đi biệt tăm đến nửa đêm mới về. Bố anh không quen ăn đồ dầu mỡ ngoài hàng, mỗi bữa em đều phải dậy từ năm rưỡi sáng đi chợ chọn đồ tươi, hầm canh, nấu cháo riêng cho cụ. Chiều đến bố anh đau khớp gối, là em xin nghỉ làm đưa cụ đi bệnh viện khám, xếp hàng lấy thuốc, cõng cụ lên xuống cầu thang".

"Suốt chín ngày, tối nào anh về đến nhà cũng chỉ ngồi sofa bấm điện thoại, hỏi thăm bố được ba câu lấy lệ rồi lăn ra ngủ. Mọi việc từ giặt giũ quần áo, dọn dẹp nhà vệ sinh cho đến bưng nước ngâm chân mỗi tối đều đến tay em. Trước mặt bố anh, em chưa từng lộ nửa nét mặt khó chịu, luôn cười nói vui vẻ để cụ yên tâm vì em không muốn người già phải buồn lòng. Nhưng điều đó không có nghĩa là em mù, càng không có nghĩa là em chấp nhận làm cái máy làm việc không công cho sự vô tâm của anh".

Lòng hiếu thảo vay mượn và cái giá của sự vô tâm

Không gian phòng khách rơi vào im lặng đến nghẹt thở. Kiến Quân đứng chôn chân tại chỗ, nhìn đôi bàn tay sưng đỏ của vợ, rồi lại nhìn xấp hóa đơn nằm ngổn ngang trên bàn.

"Anh... anh đi làm kiếm tiền cũng là vì cái nhà này, chẳng lẽ anh cố tình trốn việc à?". Kiến Quân cố vớt vát chút thể diện, giọng nói đã yếu đi hẳn.

"Anh kiếm tiền, lẽ nào em không đi làm?". Hiểu Mai bật cười chua chát, "Lương tháng của em không hề kém anh, nhưng từ ngày cưới nhau về, từ chuyện đối nội đối ngoại, chăm con cái đến phụng dưỡng bố mẹ chồng, anh đều mặc định đó là trách nhiệm của phụ nữ. Anh dùng mồ hôi công sức của vợ để tô vẽ nên hình ảnh một người con hiếu thảo, chu đáo trong mắt họ hàng làng xóm, còn bản thân anh thì chẳng phải động một ngón tay".

"Bố anh rất hiền lành, lúc về cụ còn nắm tay em rơm rớm nước mắt cảm ơn vì đã chăm sóc cụ chu đáo. Chính vì cụ tốt như vậy nên em mới nhịn suốt chín ngày qua. Nhưng hôm nay cụ về rồi, em cũng không còn lý do gì để tiếp tục tự lừa dối bản thân trong cuộc hôn nhân này nữa".

Hiểu Mai rút chiếc bút bi đặt ngay ngắn bên cạnh bản thỏa thuận ly hôn, giọng nói điềm tĩnh đến lạ kỳ: "Chín ngày qua giúp em nhìn thấu một sự thật: Lấy một người chồng vô tâm còn đáng sợ hơn cả việc sống độc thân. Tiền bạc em tự kiếm được, con cái em tự nuôi được, em không cần một người chồng chỉ biết đứng nhìn vợ mình kiệt sức rồi buông một câu 'Em vất vả rồi' cho xong chuyện".

Kiến Quân nhìn tờ đơn ly hôn trắng xóa trước mặt, đôi tay siết chặt lại nhưng không thể thốt ra nổi một lời phản bác. Anh bàng hoàng nhận ra, thứ giết chết cuộc hôn nhân này không phải là chín ngày bố anh lên chơi, mà là sự thờ ơ tích tụ suốt bao năm của chính anh.

Phụ nữ có thể chịu được vất vả, có thể bao dung và hết lòng vì gia đình chồng, nhưng họ tuyệt đối không thể chịu đựng mãi sự vô tâm của người đầu ấp tay gối. Lòng hiếu thảo thực sự của một người đàn ông phải được chứng minh bằng hành động của chính anh ta, chứ không phải mượn tay vợ để làm tròn chữ hiếu.