Vừa sinh đôi được 6 tháng, Kim Chi đã gửi con cho ông bà, làm điều này cho chồng suốt 2 tháng

Trailer chính thức của phần 10 series phim "Học đường nổi loạn " vừa được Ginô Tống cùng ê-kíp giới thiệu tới khán giả vào trưa ngày 28/11.

Trailer dài gần 3 phút cho thấy những pha kịch tính nghẹt thở trong cuộc đối đầu giữa các bạn trẻ với các thế lực xấu bên ngoài xã hội hay sự khác biệt thế hệ, dẫn đến những xung đột, cãi vã trong gia đình.

Phần 10 tiếp tục là câu chuyện tình bạn của bộ ba Khánh – Thiên – Vũ tại trường THPT Thiên Phong với vô vàn biến cố về gia đình, bạn bè cùng những thách thức, cám dỗ trước ngưỡng cửa cuộc đời với những bài học sâu sắc.

Qua đó, phim đề cao lòng nhân ái, sự hy sinh, tầm quan trọng của việc giáo dục từ gia đình tới nhà trường. " Từ đó, các bạn trẻ sẽ biết trân trọng tình bạn, trân quý gia đình và có những hoài bão, ước mơ tốt đẹp cho tương lai" , ê-kíp nói về thông điệp của phim.

Hình ảnh trong phần 10 "Học đường nổi loạn".

Cùng với 5 diễn viên trẻ gắn bó từ những phần đầu của dự án: Ginô Tống, Lục Anh, Kim Chi, Thành Khôn, Dư Khánh Vũ thì phần 10 có sự xuất hiện của Chany Thu Trang - cô nàng trẻ tuổi nhất Việt Nam nhận nút kim cương Youtube (với gần 14 triệu người theo dõi). Ngoài ra còn có Linh Barbie – người sở hữu 19 triệu follow trên mạng xã hội.

Phần 10 của " Học đường nổi loạn " gồm 6 tập phim còn có sự tham gia của NSƯT Hữu Châu, NSƯT Trọng Hải, Tiết Cương, Quách Ngọc Tuyên…

Chia sẻ về lý do nhận lời tham gia phim Youtube học đường, NSƯT Hữu Châu cho biết khi nhận kịch bản anh thích thú bởi ý nghĩa nhân văn của dự án.

Khác với 9 phần trước đều tự làm đạo diễn thì ở phần 10 này, Ginô Tống mời Giang Thanh chăm chút từng khung hình để tập trung diễn xuất.

Được biết, Kim Chi dù mới sinh đôi được 6 tháng nhưng đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng và gửi con cho ông bà nội ngoại chăm sóc. Cô tự mình quán xuyến mọi khâu sản xuất của dự án lần này.

Vì bối cảnh của phim chủ yếu là trường học nên ê-kíp chỉ quay được vào cuối tuần. Lịch quay gần như kín mít từ 6 giờ sáng tới tận 3 giờ sáng hôm sau, liên tục trong hai tháng trời mới hoàn thành xong 6 tập phim.

Quách Ngọc Tuyên vào vai Cửu Chương đại ca.

Ginô Tống và bà xã Kim Chi.

Nhạc phim cũng được chính Ginô Tống và Dư Khánh Vũ thể hiện. Phim chính thức lên sóng vào chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ ngày 1/12/2024. Ê-kíp tiết lộ, toàn bộ doanh thu của " Học đường nổi loạn ", vợ chồng Ginô – Kim Chi sẽ dùng làm học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Học đường nổi loạn là series phim do Ginô Tống đầu tư sản xuất. Với 9 phần gần 200 tập, gần 1 tỷ lượt xem. Bộ phim nhận được sự yêu thích của giới trẻ cả nước và gặt hái được nhiều thành tích đáng nể như "Phim ngắn nhiều tập có nhiều lượt xem nhất" do Youtube bình chọn, đề cử giải thưởng We Choice 2018…

Diễn viên chính: Ginô Tống, Kim Chi, Lục Anh, Thành Khôn, Dư Khánh Vũ, Thu Trang. Diễn viên khách mời: NSƯT Công Ninh, NSƯT Hữu Châu, NSƯT Trọng Hải, Tiết Cương, Ngọc Lan, Lê Nam, Quách Ngọc Tuyên, Kim Đào, Đại An, Linh Barbie…