Vừa rút hồ sơ IPO tại Mỹ, “kỳ lân” công nghệ VNG báo lỗ năm thứ 3 liên tiếp, tiếp tục "bơm" tiền vào ZaloPay

CTCP VNG (mã VNZ) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2023 với doanh thu thuần đạt 2.177 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ 2022. Giá vốn tăng nhanh hơn (22%) khiến biên lãi gộp bị thi hẹp còn 43,9% xuống còn 36,2% tương ứng lợi nhuận gộp đạt hơn 787 tỷ đồng, giảm gần 12% so với quý 4/2022.

Sau khi trừ chi phí, VNG lỗ ròng 291 tỷ đồng quý 4/2023 trong khi cùng kỳ lỗ đến 766 tỷ đồng. Lỗ sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ gần 230 tỷ đồng. Đây là quý thứ 3 trong năm 2023 VNG thua lỗ. Duy nhất quý 2 có lãi chỉ hơn 50 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm, VNG ghi nhận hơn 8.608 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 10% so với năm trước. Trong đó, dịch vụ trò chơi trực tuyến đóng góp 75% với doanh thu 6.489 tỷ đồng, tăng hơn 19% so với năm 2022. VNG lỗ ròng cả năm 2023 hơn 756 tỷ đồng, trong đó lỗ thuộc về cổ đông công ty mẹ 540 tỷ đồng.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp "kỳ lân" công nghệ VNG báo lỗ. Mặc dù khoản lỗ đã được thu hẹp đáng kể so với năm 2022 nhưng không đủ để VNG hoàn thành mục tiêu giảm lỗ ròng về 378 tỷ đồng.

Thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của VNG đạt 9.716 tỷ đồng, tăng 9% so với đầun năm. Tiền mặt và tiền gửi tăng 29%, lên gần 4.000 tỷ đồng. Phải thu ngắn hạn từ khách hàng giảm nhẹ, còn 544 tỷ đồng. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang ghi nhận còn 214 tỷ đồng, chỉ bằng 1/5 so với đầu năm, do đã hoàn thành dự án xây dựng VNG Data Center.

Trên BCTC riêng quý 4, giá trị đầu tư dài hạn của VNG tăng 36% so với đầu năm, lên 4.839 tỷ đồng. Trong đó, tỷ lệ sở hữu tại Zion (đơn vị sở hữu ZaloPay) tăng từ 69,98% hồi đầu năm lên 72,654% tương ứng giá trị đầu tư gần 3.365 tỷ đồng, tăng 190 tỷ so với cuối quý 3 và tăng hơn 400 tỷ so với đầu năm.

Đáng chú ý, dự phòng cho các khoản đầu tư tài chính dài hạn cuối kỳ cũng tăng lên gần 3.300 tỷ đồng từ mức 2.668 tỷ hồi đầu năm. VNG không thuyết minh chi tiết nhưngnhiều khả năng phần lớn khoản dự phòng này là đối với khoản đầu tư vào Zion.

Bên cạnh đó, các khoản đầu tư liên kết của VNG đa phần cũng đều đang lỗ, ngoại trừ Dayone có lãi khoảng 8 tỷ đồng. Khoản lỗ nặng nhất là Tiki Global, với lỗ lũy kế hơn 510 tỷ đồng, bằng giá trị đầu tư ghi nhận đầu năm.

Trong một diễn biến khác, VNG mới đây đã chính thức rút hồ sơ IPO tại Mỹ. Công ty này quyết định sẽ không tiến hành chào bán cổ phiếu ra công chúng ở thời điểm hiện tại và có kế hoạch nộp đơn trong tương lai. Tuyên bố không cung cấp bất kỳ khoảng thời gian sẽ tiến hành lại quá trình IPO hay lý do cho việc rút hồ sơ nói trên.

Trước đó vào hồi tháng 8/2023, VNG Limited đã nộp hồ sơ đăng ký theo mẫu F-1 lên Uỷ ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ (SEC). Cổ đông chi phối VNG dự kiến sẽ chào bán ra công chúng (IPO) cổ phiếu phổ thông loại A tại sàn chứng khoán Nasdaq Global Select Market với mã giao dịch "VNG".

Theo nguồn tin từ Reuters , kỳ lân công nghệ của Việt Nam đặt mục tiêu huy động khoảng 150 triệu USD thông qua đợt IPO này. Việc niêm yết có thể diễn ra vào cuối tháng 9 hoặc tháng 10. Các nhà bảo lãnh phát hành cho đợt IPO bao gồm Citigroup Global Markets Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, UBS Securities LLC và BofA Securities, Inc.

Tuy nhiên, ngay sau đó công ty đã thông báo hoãn kế hoạch IPO tại Mỹ với lý do thị trường không thuật lợi. Theo thông tin từ Tech in Asia, CEO VNG Lê Hồng Minh đã có những chia sẻ trong nội bộ về nguyên nhân công ty hoãn kế hoạch niêm yết tại Mỹ. Cụ thể, ông Lê Hồng Minh cho rằng các nhà đầu tư vẫn chưa sẵn sàng với các đợt IPO của các công ty công nghệ ở châu Á.

Trên thị trường, cổ phiếu VNZ đã giảm gần 60% so với đỉnh đạt được hồi giữa tháng 2 năm ngoái nhưng vẫn đang là cái tên đắt đỏ nhất sàn chứng khoán Việt Nam với thị giá 572.200 đồng. Vốn hóa thị trường tương ứng còn 16.400 tỷ đồng dù có thời điểm lên đến hơn 1,5 tỷ USD.