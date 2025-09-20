Vừa ra mắt, iPhone 17 Pro đã lộ "nhược điểm chí mạng"?

Ngay trong ngày 19/9, trên các mạng xã hội tại Trung Quốc, nhiều người dùng đầu tiên đã chia sẻ hình ảnh những chiếc iPhone 17 Pro và Pro Max mới mua hoặc trải nghiệm tại cửa hàng đã xuất hiện các vết xước nhẹ (scuff) trên khung viền.

Hình ảnh iPhone 17 Pro màu Xanh Đậm dễ trầy xước được lan truyền trên MXH Trung Quốc

Trái với quảng cáo về độ bền, nhiều người dùng cho biết lớp vỏ nhôm mới của máy, đặc biệt là phiên bản màu Xanh Đậm (Deep Blue), lại dễ trầy xước một cách đáng ngạc nhiên. Vấn đề này ban đầu được cho là ảnh hưởng nặng nề nhất đến phiên bản màu Xanh Đậm. Do có nền màu tối, bất kỳ vết trầy nào có màu sáng (màu kim loại nhôm bên dưới) đều trở nên cực kỳ nổi bật và dễ nhận thấy, gây ảnh hưởng lớn đến thẩm mỹ của một thiết bị cao cấp.

Thậm chí phiên bản hot nhất - Cam Vũ Trụ (Cosmic Orange) cũng để lại dấu trầy xước rõ ràng nếu chịu va đập.

Thậm chí phiên bản màu Cam Vũ Trụ cũng có thể xước cấn ngay lập tức nếu va đập mạnh

Ngoài cạnh máy là vị trí dễ xước cấn, cụm camera mới cũng có thể bị ảnh hưởng ngoại hình khi rơi vỡ

Theo cây bút công nghệ Mark Gurman (Bloomberg), ông cho biết đã trực tiếp quan sát những vết xước trên các máy trưng bày ở Thượng Hải, Hồng Kông và thậm chí cả London. Nếu đây là vấn đề phổ biến đối với chiếc iPhone mới thì rõ ràng là một điểm trừ không nhỏ đối với Apple - thương hiệu vốn nổi tiếng với chất lượng cũng như độ hoàn thiện cao cấp.

Lý giải cho hiện tượng này, các chuyên gia cho rằng đây là "điểm yếu" cố hữu của vật liệu. Dù nhẹ và tản nhiệt tốt, nhôm vốn là kim loại mềm hơn titan hay thép không gỉ. Thêm vào đó, lớp phủ màu tối bên ngoài thường có độ bền kém hơn so với lớp kim loại trần hoặc các màu sáng như Bạc, khiến chúng dễ lộ vết xước khi có va chạm nhẹ.

Không riêng iPhone 17, iPhone Air cũng bị cho là dễ xước cấn thân máy

Sự chênh lệch giữa quảng cáo "chống xước" và thực tế này đã khiến không ít người dùng thất vọng. Những vết trầy dù nhỏ nhưng ảnh hưởng lớn đến cảm giác cao cấp, làm giảm giá trị của máy và gần như buộc người dùng phải chi thêm tiền mua ốp lưng, đi ngược lại mong muốn sử dụng máy trần để khoe thiết kế.

Do đó, đối với những ai vừa sở hữu hoặc đang có ý định mua iPhone 17 Pro, đặc biệt là các phiên bản màu tối, việc sử dụng ốp lưng bảo vệ ngay từ đầu được xem là giải pháp cần thiết nhất để giữ gìn vẻ đẹp và giá trị lâu dài cho máy.