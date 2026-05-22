Vừa quay lưng đi, người mẹ hoảng hốt nghe tiếng con gái 2 tuổi khóc thét, cảnh tượng sau đó còn đáng lo hơn

Chỉ một phút quay lưng đi thay lõi lọc nước, người mẹ hoảng hốt nghe tiếng con gái 2 tuổi khóc thét trong phòng khách. Chạy vào kiểm tra, chị thấy nửa hạt đậu nành màu vàng vẫn còn lộ ra ở lỗ mũi trái của con và đang từ từ tụt sâu hơn theo nhịp thở.

Phản xạ đầu tiên của người mẹ cũng giống như nhiều phụ huynh khác là đưa tay móc dị vật ra ngoài. Đầu ngón tay chị đã chạm tới hạt đậu thì bất chợt nhớ lại một bài hướng dẫn sơ cứu từng đọc trước đó: “Khi trẻ bị dị vật mắc trong mũi, tuyệt đối không dùng tay móc vì càng móc càng dễ đẩy sâu hơn, thậm chí rơi xuống đường thở gây nguy hiểm”.

Người mẹ lập tức rút tay lại.

8 phút lấy dị vật, 10 phút vào viện

Thay vì cuống cuồng xử lý ngay, chị ôm chặt con vào lòng, vừa vỗ lưng vừa dỗ dành để bé ngừng khóc. Theo các bác sĩ, trẻ càng khóc lớn sẽ càng hít sâu, khiến dị vật dễ bị hút sâu vào phía sau khoang mũi hoặc lọt xuống khí quản.

Khoảng 2 phút sau, bé dịu lại.

Người mẹ tiếp tục thử cách bịt bên mũi không có dị vật rồi hướng dẫn con xì mạnh như khi xì mũi. Hạt đậu có dịch chuyển nhưng không bật ra ngoài, ngược lại còn trôi sâu thêm một chút khiến bé đau và khó chịu.

Lúc này, chị nhớ tới phương pháp “thổi hơi” từng được bác sĩ tai mũi họng hướng dẫn: bịt bên mũi lành, để trẻ mở miệng, sau đó người lớn áp miệng thổi nhẹ và đều vào miệng trẻ để luồng khí đẩy dị vật bật ngược ra ngoài.

Sau hai lần thử, hạt đậu bất ngờ bật khỏi lỗ mũi và rơi xuống đất.

Từ lúc xảy ra sự việc tới khi lấy được dị vật chỉ khoảng 8 phút.

Tuy nhiên, người mẹ vẫn lập tức đưa con tới bệnh viện kiểm tra dù dị vật đã được lấy ra. “Lỡ niêm mạc bị tổn thương hoặc còn sót gì bên trong thì sao?” , chị nói.

Tổng thời gian từ lúc phát hiện sự việc tới khi vào phòng khám là khoảng 10 phút.

Bác sĩ: “Xử lý rất chuẩn”

Sau khi nội soi kiểm tra, bác sĩ tai mũi họng cho biết niêm mạc mũi của bé chỉ hơi đỏ nhẹ, không bị trầy xước, không còn dị vật sót lại nên không cần điều trị đặc biệt.

Điều khiến bác sĩ ấn tượng là người mẹ đã xử lý đúng gần như toàn bộ các bước sơ cứu cần thiết.

Theo bác sĩ, trước đó bệnh viện cũng tiếp nhận một trường hợp tương tự: trẻ 2 tuổi nhét đậu nành vào mũi, người nhà dùng tay cố móc ra khiến hạt đậu trôi sâu vào phía sau khoang mũi rồi lọt xuống đường thở. Bé phải nhập viện cấp cứu, gây mê để lấy dị vật và điều trị nhiều ngày.

3 sai lầm rất nhiều phụ huynh mắc phải

Các bác sĩ cảnh báo, khi trẻ nhét dị vật vào mũi, phụ huynh thường mắc 3 sai lầm nguy hiểm:

Dùng tay móc dị vật

Với các vật tròn như hạt đậu, hạt lạc hay viên bi nhỏ, thao tác này rất dễ đẩy dị vật đi sâu hơn thay vì lấy ra ngoài.

Dùng nhíp kẹp

Khi trẻ giãy giụa, đầu nhíp có thể làm tổn thương niêm mạc mũi, gây chảy máu, nhiễm trùng hoặc tổn thương sâu hơn.

Nhỏ nước hoặc dầu vào mũi

Những loại hạt khô như đậu nành có thể hút nước và nở to, khiến dị vật mắc chặt hơn, tăng nguy cơ tắc nghẽn đường thở.

Bác sĩ hướng dẫn nguyên tắc xử lý khi trẻ nhét dị vật vào mũi

Các chuyên gia tai mũi họng khuyến cáo phụ huynh cần nhớ 5 bước cơ bản:

Bình tĩnh , không dùng tay móc hay dụng cụ tự lấy dị vật

Trấn an trẻ , hạn chế khóc lớn hoặc hít mạnh

Cho trẻ xì mũi bằng cách bịt bên mũi không có dị vật

Có thể thử phương pháp thổi hơi nếu dị vật còn nông và trẻ hợp tác

Đưa trẻ tới bệnh viện để kiểm tra, kể cả khi dị vật đã ra ngoài

Đặc biệt, nếu dị vật là pin cúc áo, nam châm hoặc vật sắc nhọn, phụ huynh không nên tự xử lý tại nhà mà cần đưa trẻ đi cấp cứu ngay. Theo bác sĩ, pin cúc áo có thể gây bỏng và hoại tử niêm mạc chỉ trong vài giờ.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, phòng ngừa vẫn là điều quan trọng nhất. Những vật nhỏ như hạt đậu, hạt lạc, pin, viên bi… cần được cất ở nơi trẻ nhỏ không thể với tới, bởi với trẻ ở độ tuổi khám phá, mọi thứ đều có thể trở thành “đồ chơi” nguy hiểm.

Nguồn: Sohu