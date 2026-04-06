Vừa nhận hơn 700.000 thùng dầu Nga, Cuba lại đón tàu chở nhà máy điện ung dung cập cảng, không phải từ Moscow hay Bắc Kinh

Trong nỗ lực đối phó với cuộc khủng hoảng điện ngày càng nghiêm trọng, Cuba đã lựa chọn một giải pháp khẩn cấp. Quốc đảo này thuê nhà máy điện nổi từ Thổ Nhĩ Kỳ nhằm bổ sung nguồn cung cho hệ thống điện đang quá tải.

Con tàu phát điện mang tên Belgin Sultan, thuộc công ty năng lượng Karpowership (một phần của tập đoàn Karadeniz Holding), vừa được ghi nhận neo đậu tại cảng Havana. Đây là một trong những “powership”, nhà máy điện nổi, có thể nhanh chóng kết nối vào lưới điện quốc gia để cung cấp điện trong thời gian ngắn.

Cuba hiện đang trải qua các đợt mất điện nghiêm trọng. Chỉ trong vài tuần gần đây, lưới điện quốc gia đã sụp đổ 2 lần trong vòng 1tuần, khiến khoảng 10 triệu người dân rơi vào tình trạng thiếu điện. Nguyên nhân chính đến từ việc nguồn cung nhiên liệu bị thắt chặt do lệnh phong tỏa dầu gần như toàn diện từ Mỹ, cùng với sự suy yếu kéo dài của hệ thống điện phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Trong bối cảnh đó, các nhà máy điện nổi được xem là giải pháp “cấp cứu” hiệu quả. Không giống các nhà máy điện truyền thống mất nhiều năm xây dựng, nhà máy điện nổi có thể triển khai trong vòng vài tuần và hoạt động linh hoạt với nhiều loại nhiên liệu như dầu, khí tự nhiên hoặc LNG.

Riêng tàu Belgin Sultan có công suất khoảng 15 MW, trong khi các tàu điện nổi khác trong đội tàu của Karpowership có thể đạt từ vài chục đến hàng trăm MW. Karpowership hiện sở hữu đội tàu hơn 40 nhà máy điện nổi với tổng công suất vượt 7.000 MW trên toàn cầu.

Tại Cuba, các tàu điện nổi của Thổ Nhĩ Kỳ không phải là giải pháp mới. Từ năm 2019, quốc đảo này đã tiếp nhận nhiều nhà máy điện nổi với tổng công suất khoảng 400-420 MW, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nguồn điện trong những giai đoạn khủng hoảng.

Với công suất khoảng 15 MW, nhà máy điện nổi từ Thổ Nhĩ Kỳ chỉ đủ cung cấp điện cho khoảng 100.000-150.000 người trong điều kiện tiêu thụ thấp, tương đương một khu đô thị quy mô trung bình.﻿

Song song với giải pháp từ Thổ Nhĩ Kỳ, Cuba cũng tìm kiếm hỗ trợ từ các đối tác khác. Cuối tháng 3, một tàu dầu Nga đã cập cảng Matanzas, mang theo khoảng 700.000 thùng dầu thô, giúp tạm thời giảm bớt áp lực thiếu nhiên liệu. Moscow được cho là đang chuẩn bị thêm các chuyến hàng tiếp theo, trong khi Washington tạm thời cho phép một số lô hàng nhằm tránh leo thang căng thẳng trên biển.

Dù vậy, các chuyên gia cho rằng những giải pháp này chỉ mang tính tạm thời. Hệ thống điện của Cuba vốn đã cũ kỹ, thiếu đầu tư và phụ thuộc rất lớn vào dầu nhập khẩu. Trong khi đó, lệnh phong tỏa kéo dài cùng tình trạng thiếu ngoại tệ khiến Havana gặp khó khăn trong việc nâng cấp hạ tầng.

Một yếu tố khác khiến tình hình thêm phức tạp là chi phí vận hành các nhà máy điện nổi. Các dự án tương tự tại khu vực Caribe cho thấy chi phí thuê và vận hành nhà máy điện nổi có thể lên tới hàng chục triệu USD trong thời gian ngắn, đặt gánh nặng lớn lên ngân sách vốn đã hạn hẹp của Cuba.

Theo Caliber.az﻿