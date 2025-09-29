Vừa nhận hình phạt từ FIFA, bóng đá Malaysia lại dính thêm nghi án “sai quốc tịch” hàng loạt cầu thủ

Một số trang báo Đông Nam Á đang đặt dấu hỏi về nhóm cầu thủ mang quốc tịch Philippines của CLB hàng đầu Malaysia Johor Darul Ta'zim. 4 cầu thủ này bao gồm: Antonio Glauder (gốc Tây Ban Nha), Enzo Lombardo (gốc Pháp), Oscar Arribas (gốc Tây Ban Nha), Teto Martin (gốc Tây Ban Nha).

Điều lệ giải VĐQG Malaysia quy định mỗi CLB có 15 ngoại binh được chia làm 3 nhóm: 2 suất cho cầu thủ Đông Nam Á, 1 suất cho cầu thủ châu Á (không đến từ Đông Nam Á) và 11 suất cho cầu thủ từ khu vực khác. Ngoài ra, trong các trận đấu, mỗi đội được dùng tối đa 6 ngoại binh (1 Đông Nam Á, 1 châu Á, 4 khu vực khác).

Với việc đăng ký quốc tịch Philippines, nhóm 4 cầu thủ nói trên có thể được ra sân với suất dành cho cầu thủ Đông Nam Á. Điều này giúp JDT chiếm ưu thế về số lượng ngoại binh so với các đối thủ.

Tuy nhiên, dư luận Philippines bày tỏ sự hoài nghi khi cả 4 cầu thủ đều chưa từng khoác áo đội tuyển Philippines. Chỉ có Oscar Arribas từng lên tập trung vào năm 2022 nhưng cũng chưa chơi trận đấu chính thức nào.

Antonio Glauder sinh ra tại TBN và chưa từng thi đấu ở Philippines nhưng được CLB JDT đăng ký quốc tịch Philippines cho mùa giải 2025/26.

Nên biết rằng, LĐBĐ Philippines rất chú trọng việc sử dụng cầu thủ nhập tịch. Đội hình tuyển Philippines có nhiều cái tên đang thi đấu ở châu Âu. Việc những cầu thủ chất lượng như Antonio Glauder (cựu học viên lò Barcelona), Teto Martin hay Enzo Lombardo được đăng ký quốc tịch Philippines mà chưa góp mặt cùng ĐTQG là điều tương đối “lạ”.

Nghi vấn về nhóm cầu thủ Philippines càng khiến JDT gặp khó khăn. Trước đó, nhà vô địch Malaysia đã phải tạm đình chỉ thi đấu với 3 cầu thủ João Figueiredo, Hector Hevel và Jon Irazábal. 3 cái tên này thuộc nhóm 7 cầu thủ bị FIFA cấm thi đấu 12 tháng do khoác áo đội tuyển Malaysia mà không có hồ sơ hợp lệ.

Hiện tại, LĐBĐ Malaysia vẫn đang tiến hành các thủ tục để kháng cáo lên FIFA. Nếu kháng cáo không thành công, đội tuyển Malaysia nhiều khả năng sẽ phải nhận thêm án phạt bổ sung từ LĐBĐ châu Á (AFC).