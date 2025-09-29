Sếp bóng đá châu Á nói điều bất ngờ, tuyển Malaysia sẽ không bị xử thua Việt Nam?

Theo thông báo từ FIFA, đội tuyển Malaysia đã sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch không hợp lệ tại vòng loại Asian Cup 2027 bao gồm: Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

LĐBĐ Malaysia bị FIFA phạt tiền và chờ án phạt bổ sung từ LĐBĐ châu Á (AFC). Còn nhóm 7 cầu thủ nói trên bị phạt tiền và cấm thi đấu 12 tháng.

Tuy nhiên, ông Windsor Paul John - Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) – đã gây bất ngờ khi phát biểu về án phạt dành cho đội tuyển Malaysia. Vị quan chức người Malaysia chia sẻ trên tờ SNE Sports:

“Đội tuyển Malaysia không bị cấm thi đấu, chỉ những cầu thủ mới bị đình chỉ. LĐBĐ Malaysia (FAM) cũng không bị đình chỉ hoạt động. Theo như thông báo của FIFA, FAM chỉ bị phạt tiền và chỉ có các cầu thủ mới bị cấm thi đấu 12 tháng.

Hiện tại chưa có thông tin nào khác, và đội tuyển Malaysia vẫn đang hoạt động bình thưởng. Chúng tôi đang chờ đợi bước đi sắp tới của FAM".

Ông Windsor Paul John

Phát biểu của ông Windsor Paul John gây xôn xao dư luận bởi nhiều trường hợp sử dụng cầu thủ trái phép trước đây từng phải nhận những án phạt nặng. Ví dụ điển hình là đội tuyển Timor Leste vào năm 2017 bị cấm thi đấu vòng loại Asian Cup bởi đưa vào sân một loạt cầu thủ nhập tịch từ Brazil mà không có hồ sơ hợp lệ.

Giới chuyên môn cũng đánh giá đội tuyển Malaysia nếu không thể kháng cáo thành công sẽ đứng trước nguy cơ bị xử thua 0-3 trong 2 trận đấu gặp Nepal và Việt Nam thuộc khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027.