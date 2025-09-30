Vừa nhậm chức, HLV Indonesia liền hé lộ kế hoạch quan trọng làm ĐT Việt Nam, Thái Lan phải e ngại

Hành trình đến SEA Games 2025 của đội tuyển U22 Indonesia đã chính thức bắt đầu. LĐBĐ Indonesia (PSSI) đã bổ nhiệm Indra Sjafri làm HLV trưởng đội tuyển U22 dự SEA Games hay nhà cầm quân người Hà Lan Gerald Vanenburg. Ông Indra Sjafri được PSSI giao nhiệm vụ dẫn dắt toàn đội bảo vệ tấm HCV.

Ngay sau khi được bổ nhiệm, HLV Indra Sjafri đã đưa ra những phát biểu đầy tự tin khi đề cập tới kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games. Nhà cầm quân này cũng đề cập tới đội hình mà ông sẽ sử dụng ở giải đấu sắp tới. Phần lớn cầu thủ sẽ được chọn từ đội tuyển U23 Indonesia của Gerald Vanenburg, đội đã tham dự Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và vòng loại Giải vô địch U23 châu Á 2026.

“Cảm ơn Chúa, theo quy định, đội tuyển và các cầu thủ đều sinh từ năm 2003 đến 2004 trở đi. Hôm qua, chúng tôi đã xem danh sách các cầu thủ sẽ thi đấu tại Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và vòng loại AFC”.

HLV Indra Sjafri tiết lộ rằng hiện tại ông đã có bản danh sách hùng hậu gồm 50 cái tên sẽ góp mặt trong danh sách dài đội hình U22 Indonesia tham dự SEA Games 2025. Sau đó, danh sách này sẽ dần được thanh lọc và rút gọn.

"Tất nhiên, chúng tôi sẽ ngay lập tức tìm ra những cầu thủ giỏi nhất và phù hợp nhất để tham dự SEA Games", Indra Sjafri cho biết.

HLV Indra Sjafri sẽ sở hữu đội hình hùng hậu để chuẩn bị cho SEA Games.

HLV Indra Sjafri cũng giải thích lý do ông nhận lời dẫn dắt đội tuyển trẻ quốc gia Indonesia một lần nữa. Theo Indra, lời mời từ PSSI giống như là nhiệm vụ quốc gia mà ông cần nỗ lực hết sức.

"Nếu đó là nhiệm vụ của quốc gia, thì phải thực hiện với tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm cao nhất.

Chiều hôm qua, tôi đã đọc tất cả các quy định liên quan đến SEA Games, bao gồm cả sổ tay SEA Games. Nó bao gồm mọi thứ, từ số lượng vận động viên đã đề cập trước đó, hệ thống thi đấu và thời gian chúng tôi dự kiến lên đường”.

Hiện ở đấu trường bóng đá nam SEA Games, U22 Indonesia vẫn đang là chủ nhân của tấm HCV. Với lực lượng hùng hậu và quỹ thời gian dài để chuẩn bị, đội bóng xứ Vạn đảo vẫn được coi là ứng viên sáng giá cho chức vô địch ở SEA Games năm nay. Đây sẽ là thách thức lớn cho 2 đối thủ có thể cạnh tranh HCV gồm U22 Việt Nam và chủ nhà Thái Lan.