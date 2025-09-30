7 cầu thủ bị cấm thi đấu, tuyển Malaysia vẫn có “vũ khí bí mật” để làm khó tuyển Việt Nam?

Cựu tuyển thủ quốc gia Malaysia Asmawi Bakiri vừa đề xuất triệu tập lại 3 cầu thủ để tăng cường sức mạnh cho Harimau Malaya tại vòng loại Asian Cup vào tháng 10.

Theo Asmawi Bakiri, tuyển Malaysia có thể triệu tập cầu thủ chủ chốt của The City Boys, Paulo Josue, thay thế Joao Figueiredo và Imanol Machuca. Paulo Josue nổi tiếng là một cầu thủ có khả năng dứt điểm cực kỳ nguy hiểm.

Trước đó, Paulo Josue đã được triệu tập vào trại huấn luyện quốc gia vào tháng 9 nhưng anh không thể được chọn vì chấn thương trong một buổi tập.

Sau đó, Asmawi đề xuất triệu tập ngôi sao Akhyar Rashid của Terengganu về trại huấn luyện quốc gia để bổ sung thêm lựa chọn cho vị trí tiền vệ cánh của đội tuyển quốc gia.

Lần cuối cùng Akhyar Rashid được triệu tập là trong trận vòng loại Asian Cup gặp Nepal vào tháng 3 vừa qua.

Paulo Josue khả năng sẽ khoác áo tuyển Malaysia trong tháng 10 này.

Gương mặt tiếp theo được đề xuất là Ramadhan Saifullah. Anh hiện đang thể hiện phong độ ấn tượng cùng đội Kuching City.

Lần cuối cùng Ramadhan Saifullah được triệu tập vào trại huấn luyện quốc gia là trong một trận giao hữu quốc tế vào tháng 3 năm 2022. Anh chỉ được đưa vào sân từ ghế dự bị trong trận đấu đó. Tuy nhiên, với phong độ rất cao ở thời điểm hiện tại, cầu thủ này hoàn toàn đủ khả năng để thi đấu trong màu áo ĐTQG.

Theo Asmawi Bakiri, huấn luyện viên trưởng của Malaysia, Peter Cklamovski, nên triệu tập Paulo Josue, Akhyar Rashid và Ramadhan Saifullah để tăng cường hỏa lực tấn công và hy vọng Arif Aiman sẽ đạt phong độ tốt nhất để bùng nổ khi gặp Lào. Cả 3 cầu thủ được đề xuất đều đang đạt phong độ cao tại CLB và HLV Cklamovski hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào những nhân tố này.

Theo truyền thông Malaysia, việc 7 ngôi sao nhập tịch bị treo giò 12 tháng chưa hẳn đã là “thảm họa” với đội nhà. Thậm chí, đây lại được coi là cơ hội tốt để nhiều nhân tố khác, đặc biệt là các cầu thủ bản địa, có cơ hội thể hiện mình trong màu áo ĐTQG.

Theo lịch, tuyển Malaysia sẽ gặp Lào vào các ngày 9 và 14/10 trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027. Trong trường hợp giành chiến thắng cả 2 lượt trận, “Hổ Mã Lai” chắc chắn sẽ tạo ra áp lực rất lớn cho tuyển Việt Nam, trong bối cảnh thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn đang thất thế trên BXH.

Vừa qua, Tổng thư ký LĐBĐ châu Á (AFC) Datuk Seri Windsor Paul John vừa lên tiếng đề cập tới những án phạt với bóng đá Malaysia sau vụ lùm xùm làm giả giấy tờ cho nhóm cầu thủ nhập tịch. Theo nhân vật này, tuyển Malaysia dự kiến sẽ không bị đình chỉ ở các giải đấu quốc tế (chỉ đình chỉ với 7 cầu thủ nhập tịch). Lời khẳng định này có thể giúp HLV Peter Cklamovski cùng các học trò vơi bớt mối lo trước khi trở lại vòng loại Asian Cup.