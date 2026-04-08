Vừa “mở tài khoản” bàn thắng, Đình Bắc nhận ngay nhiệm vụ đặc biệt từ HLV Kim Sang-sik?

Vòng đấu 17 chứng kiến Đình Bắc chính thức “mở tài khoản” bàn thắng tại V.League mùa giải 2025/26. Trong một ngày thăng hoa, chân sút sinh năm 2004 ghi không chỉ 1 mà tới 2 bàn thắng vào lưới CLB Đà Nẵng.

2 pha lập công cách nhau 40 phút giúp Đình Bắc vượt qua thành tích của chính mình tại V.League 2024/25. Cả mùa giải năm ngoái, tiền đạo xứ Nghệ chỉ có được đúng 1 pha lập công ở hạng đấu cao nhất Việt Nam.

Kể từ sau ngôi Vua phá lưới U23 châu Á 2026, Đình Bắc trải qua quãng thời gian kém may mắn trong màu áo CLB CAHN. Chân sút sinh năm 2004 nhiều lần đưa bóng vào lưới đối phương như bị VAR từ chối. Đặc biệt, pha lập công của anh tại Cúp C2 châu Á còn bị ban tổ chức hủy bỏ do CLB CAHN bị xử thua 0-3. Nhưng cuối cùng, sau những nỗ lực, Đình Bắc cũng đã chấm dứt được “cơn khát bàn thắng”.

Với việc lấy lại cảm giác ghi bàn, Đình Bắc nhiều khả năng sẽ trở lại đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung tiếp theo. Ngoài ra, HLV Kim Sang-sik còn đang dự tính trao cho Đình Bắc một nhiệm vụ đặc biệt khác: Asiad 2026.

Theo kế hoạch ban đầu của LĐBĐ Việt Nam, đội hình độ tuổi U21 (các cầu thủ sinh năm 2005 trở về sau) sẽ được cử đi tham dự môn bóng đá nam Asiad 2026. Đây là chiến lược dài hạn nhằm xây dựng lứa kế cận cho U23 Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik đã bước đầu thực hiện kế hoạch này khi lên danh sách cho U23 Việt Nam tham dự giải giao hữu Team China tại Trung Quốc hồi tháng 3 vừa qua. Chỉ có 4 cầu thủ từng dự VCK U23 châu Á 2026 còn sót lại trong đội hình là Cao Văn Bình, Phạm Đình Hải, Nguyễn Công Phương và Lê Văn Thuận.

Không ngạc nhiên khi đội hình “chấp tuổi” và còn rất thiếu kinh nghiệm của U23 Việt Nam “phiên bản mới” gặp khó khăn trước các đối thủ mạnh. Đoàn quân áo đỏ hòa Triều Tiên và để thua trước Trung Quốc, Thái Lan.

Trước tình hình này, HLV Kim Sang-sik và ban huấn luyện đang cân nhắc khả năng bổ sung một vài vị trí giàu kinh nghiệm cho đội hình U23 Việt Nam. Việc thi đấu cùng những đàn anh dày dặn trận mạc sẽ giúp ích rất nhiều đối với cầu thủ trẻ.

Một trong những cái tên đang được nhắm tới là Đình Bắc. Bên cạnh phẩm chất chuyên môn đã được thể hiện qua nhiều giải đấu cùng U23 Việt Nam, chân sút xứ Nghệ còn có thể "truyền lửa" cho đồng đội.

Tuy nhiên, kế hoạch của HLV Kim Sang-sik cũng sẽ cần phải cân đối với lịch thi đấu cấp CLB. Môn bóng đá nam Asiad 2026 diễn ra trùng với thời điểm V.League 2026/27 đã khởi tranh (tháng 9/2026). Asiad vốn không phải giải đấu thuộc lịch trình FIFA nên các CLB không bị bắt buộc phải nhả quân cho đội tuyển. Dù điền tên Đình Bắc hay cầu thủ nào bổ sung cho U23 Việt Nam, ông Kim cũng cần đạt được sự đồng thuận giữa các bên.

U23 Việt Nam đã tham dự môn bóng đá nam ở 6 kỳ Asiad liên tiếp (từ 2002 đến 2022). Thành tích tốt nhất của đoàn quân áo đỏ là lọt vào bán kết năm 2018. Đó cũng là giải đấu mà HLV Park Hang-seo tận dụng cả 3 suất dành cho cầu thủ trên 23 tuổi (Văn Quyết, Đỗ Hùng Dũng và Anh Đức).