AFF Cup: Tuyển Việt Nam chính thức vào bán kết, có lợi thế bất ngờ trước Thái Lan

Ở trận đấu muộn ngày 7/4, đội tuyển futsal Thái Lan đã đánh bại Myanmar với tỉ số 2-0. Kết quả này giúp đội tuyển futsal Việt Nam chính thức giành vé vào bán kết AFF Cup Futsal 2026. Việt Nam cùng Thái Lan là 2 đội ở bảng A giành quyền đi tiếp. Trong khi đó, Myanmar và Timor Leste đã bị loại sớm 1 vòng đấu.

Bên cạnh đó, tuyển Việt Nam còn tạm thời dẫn đầu bảng A sau 2 lượt trận. Đoàn quân áo đỏ có 6 điểm và hiệu số +10. Còn Thái Lan cũng có 6 điểm nhưng hiệu số chỉ là +5.

Đội tuyển futsal Việt Nam đã chắc chắn góp mặt tại bán kết AFF Cup Futsal 2026

Việc đứng đầu bảng mang tới lợi thế cho tuyển Việt Nam trước thềm lượt trận cuối cùng (gặp Thái Lan lúc 20h00 ngày 9/4). Thầy trò HLV Giustozzi chỉ cần hòa là có thể đi tiếp với ngôi đầu bảng. Ngoài ra, tuyển Việt Nam cũng được phép có những tính toán về mặt nhân sự để bảo toàn lực lượng mạnh nhất cho vòng bán kết.

Bảng B hiện cũng đã xác định được 2 đội vào bán kết là Australia và Indonesia. Cả 2 đội đều toàn thắng 2 lượt trận đầu tiên và sẽ so tài để phân định thứ hạng nhất nhì bảng đấu trong lượt trận cuối.

Với tuyển Việt Nam lúc này, gặp Indonesia hay Australia tại bán kết dường như không có nhiều khác biệt. Dù là đối thủ nào, điều quan trọng nhất với đoàn quân áo đỏ là cần duy trì được sự nhịp nhàng trong lối chơi và hạn chế các sai lầm.

Trong lịch sử tham dự AFF Cup Futsal, đội tuyển futsal Việt Nam đã có 3 HCB, 5 HCĐ và chưa từng giành ngôi vô địch.