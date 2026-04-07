AFF Cup: Thua liền 2 trận, tuyển Malaysia chính thức bị loại sớm

Để thua 1-2 trước Australia trong trận ra quân, đội tuyển futsal Malaysia bước vào lượt trận thứ hai vòng bảng AFF Cup Futsal 2026 với mục tiêu giành chiến thắng. Nhưng thử thách mang tên Indonesia là quá sức đối với tuyển Malaysia.

Hiệp một trận đấu diễn ra tương đối cân bằng, 2 bên thi đấu ăn miếng trả miếng. Một số tình huống nguy hiểm được tạo ra nhưng không đội nào ghi được bàn thắng.

Nhưng ngay đầu hiệp hai, tuyển Indonesia đã tăng tốc và vươn lên dẫn trước. Dewa Rizki Amanda đi bóng xuống sát đường biên ngang bên cánh trái và thực hiện cú đá hiểm hóc ở góc hẹp, mở tỉ số 1-0 cho đội bóng xứ Vạn đảo.

Sau bàn thắng, tuyển Indonesia tiếp tục duy trì lối chơi pressing quyết liệt. Họ sẵn sàng đẩy cao đội hình và theo người ngay từ trước sát cấm đối phương. Cách chơi này khiến cho Malaysia gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều đường lên bóng bị ngăn cản ngay từ những nhịp đầu tiên.

Tuyển Malaysia gặp quá nhiều khó khăn trước Indonesia

Tuyển Indonesia giữ vững thế chủ động đến tận những phút cuối cùng. Thậm chí nếu may mắn hơn trong các pha dứt điểm, họ đã có thể ghi thêm 2-3 bàn thắng nữa vào lưới Malaysia.

Dù sao, tỉ số 1-0 vẫn là đủ để tuyển Indonesia giành chiến thắng đồng thời ghi tên mình vào vòng bán kết. Ở lượt đấu cuối vòng bảng, đội bóng xứ Vạn đảo sẽ tranh ngôi đầu bảng với Australia.

Trong khi đó, tuyển Malaysia với 0 điểm sau 2 lượt trận đã chính thức bị loại sớm. Đây là kết quả đáng thất vọng đối với tuyển Malaysia sau tấm HCĐ futsal SEA Games 33 hồi cuối năm 2025.

Tuyển Indonesia ghi tên mình vào vòng bán kết

Kết quả: Indonesia 1-0 Malaysia

Bàn thắng

Indonesia: Dewa Rizki Amanda 23’

