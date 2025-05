Vừa lên số 1 Việt Nam, Xanh SM lập tức rà soát chống gian lận

Mới đây, Xanh SM, công ty vừa vươn lên vị trí số 1 về thị phần ở lĩnh gọi xe công nghệ (vượt qua Grab) đã tiến hành rà soát và kiểm tra tất cả các phương tiện của mình để đảm bảo rằng hệ thống giám sát an toàn S2S (Secure to Safe) đang hoạt động ổn định.

Lý do được Xanh SM đưa ra là công ty đã phát hiện nhiều tài xế cố tình can thiệp vào hệ thống giám sát này, vi phạm các quy định đã được đề ra, làm ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ và an toàn của hành khách. Để bảo vệ quyền lợi của khách hàng, Xanh SM đã phản ứng mạnh mẽ, quyết tâm xử lý nghiêm các hành vi gian lận.

Vậy hệ thống giám sát S2S của Xanh SM là gì, có tác dụng gì?

Hình ảnh do Xanh SM công bố cùng với thông báo sẽ rà soát, chống gian lận của tài xế (nếu có). Ảnh: Xanh SM

Sự khác biệt giữa S2S và các hệ thống giám sát trước đây

Hệ thống giám sát an toàn S2S mà Xanh SM đang ứng dụng được coi là một bước tiến lớn trong ngành vận tải. Thực tế, công nghệ giám sát thông minh này không phải là một phát minh mới mà là sự kết hợp của các công nghệ giám sát cũ như camera giám sát, cảm biến, và công nghệ quan trọng nhất hiện nay - AI (trí tuệ nhân tạo).

Những công nghệ giám sát hỗ trợ an toàn vốn đã xuất hiện từ lâu, nhưng sự kết hợp của chúng thành một hệ thống hoàn chỉnh và thông minh như S2S mới chỉ được triển khai trong những năm gần đây.

Các hệ thống giám sát an toàn như camera và cảm biến đã được áp dụng trong các xe buýt công cộng và taxi từ đầu những năm 2000 tại các quốc gia như Mỹ, Anh và Nhật Bản. Tuy nhiên, các hệ thống giám sát truyền thống chủ yếu chỉ là các camera giám sát đơn giản, không có khả năng phân tích tình huống hay hành vi của tài xế và hành khách. Các camera chỉ đơn giản là ghi lại hình ảnh và lưu trữ mà không có khả năng phát hiện hành vi bất thường trong thời gian thực.

Gian lận cước là một trong những gian lận phổ biến ở dịch vụ taxi truyền thống. Ảnh: VTV24.

Hệ thống giám sát thông minh với sự tích hợp của AI lần đầu tiên được áp dụng rộng rãi trong các dịch vụ taxi công nghệ như Uber và Lyft tại Mỹ vào khoảng 2018. Những công ty này đã triển khai hệ thống giám sát để theo dõi hành vi của tài xế và hành khách, nhằm bảo vệ sự an toàn của tất cả mọi người trong hành trình. Tất nhiên, công nghệ AI ở thời điểm này so với 2018 đã có những bước đại nhảy vọt, nên S2S ngày càng hoàn thiện hơn.

Cụ thể hơn, S2S tích hợp AI không chỉ ghi hình mà còn phân tích hành vi của tài xế và hành khách, giúp phát hiện những hành vi không tuân thủ quy định như việc che camera hoặc vô hiệu hóa các thiết bị giám sát. Khi hệ thống phát hiện vi phạm, nó sẽ ngay lập tức cảnh báo và xử lý kịp thời, bảo vệ quyền lợi của tất cả các bên.

Một tính năng đặc biệt của S2S là khả năng bảo mật cao: các video ghi lại sẽ được mã hóa, và dữ liệu có mặt của khách hàng sẽ được xóa tự động sau một khoảng thời gian nhất định. Điều này giúp bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng và tài xế, đảm bảo rằng thông tin không bị lạm dụng.

Lợi ích của công nghệ giám sát S2S tại Xanh SM

Xanh SM là một trong những đơn vị tiên phong trong việc triển khai hệ thống giám sát an toàn tích hợp AI tại Việt Nam, bắt đầu thử nghiệm từ tháng 4/2025.

Công nghệ giám sát an toàn S2S không chỉ mang lại lợi ích cho khách hàng mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tài xế, tạo ra một môi trường di chuyển an toàn và minh bạch.

Dịch vụ taxi của Xanh SM được cho là có độ tin cậy, an toàn cao do yêu cầu chặt chẽ từ phía nhà cung cấp. Ảnh: Dân Việt

Khách hàng, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi và những người đi một mình, sẽ cảm thấy an tâm hơn khi di chuyển. Hệ thống giám sát thông minh giúp hành khách luôn được bảo vệ, với khả năng cảnh báo ngay khi phát hiện hành vi bất thường.

Với tài xế, công nghệ giúp tài xế giảm thiểu rủi ro về an ninh, bảo vệ họ khỏi những tình huống không mong muốn trong khi vẫn tuân thủ quy định công ty. Các tài xế cũng được bảo vệ về quyền lợi và được giám sát, giúp họ làm việc trong một môi trường công bằng và minh bạch.

Bản thân Xanh SM cũng qua S2S có thể giám sát toàn bộ đội xe, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm, bảo vệ uy tín của công ty, đồng thời đảm bảo hiệu quả hoạt động của hệ thống.

Công nghệ giám sát an toàn S2S tích hợp AI được tin là không chỉ có tiềm năng lớn trong các dịch vụ taxi mà còn có thể mở rộng ra các phương tiện giao thông khác như xe điện tự lái, xe buýt công cộng và các phương tiện vận tải cá nhân sau này.