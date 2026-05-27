Vừa lập siêu phẩm, Bunmathan lại “gây bão” với tấm thẻ đỏ đầy xấu xí

Tối 27/5, Buriram United đá trận chung kết lượt về Cúp C1 Đông Nam Á (Shopee Cup) gặp đối thủ từ Malaysia, Selangor FC.

Ở trận này, Buriram United đã thắng ngược 2-1 đầy kịch tính để đoạt chức vô địch với tổng tỷ số 3-1 sau 2 lượt trận. Chính Theerathon Bunmathan là người hùng của trận đấu với thực hiện cú vô lê tuyệt đẹp ngoài vòng cấm, đưa bóng rồi găm thẳng vào lưới ấn định chiến thắng cho đội nhà.

Tuy nhiên, sau khi lập siêu phẩm ở đầu hiệp hai, Theerathon Bunmathan rốt cuộc lại tự làm xấu hình ảnh của mình với pha phạm lỗi ác ý, dẫn tới việc bị thẻ đỏ trực tiếp ở cuối trận.

Theo hình ảnh quay chậm, Bunmathan va chạm với cầu thủ Selangor rồi có hành động dùng chân đạp vào đối phương. Hành vi này tất nhiên không thể qua mặt được trọng tài.

Đây không phải lần đầu tiên Theerathon gây tranh cãi vì lối chơi và cách hành xử xấu xí trên sân cỏ. Hậu vệ kỳ cựu người Thái Lan từ lâu nổi tiếng với biệt danh “Vua cùi chỏ” ở Đông Nam Á vì thường xuyên có các pha chơi tiểu xảo hoặc va chạm quá mức cần thiết với đối thủ.

Cho đến nay, Theerathon Bunmathan cũng là một trong những đối thủ gây nhiều tranh cãi và duyên nợ nhất với các cầu thủ Việt Nam, đặc biệt là trong các cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển quốc gia.