HLV Malaysia: “Nhiều khi chúng tôi cứ tưởng sẽ thắng nhưng cuối cùng lại thua”

Chỉ còn vài ngày nữa, giải U19 Đông Nam Á 2026 sẽ khởi tranh tại Indonesia. Tuyển U19 Malaysia nằm bảng B cùng Thái Lan, Singapore và Brunei. Trong khi đó, U19 Việt Nam nằm bảng A cùng Indonesia, Timor Leste và Myanmar còn bảng C gồm Australia, Campuchia và Philippines.

Trước thềm giải đấu, HLV Nafuzi Zain của U19 Malaysia đã tỏ ra khá bi quan khi phát biểu trước giới truyền thông. Nhà cầm quân này cho rằng ông từng trải qua những thất bại cay đắng cùng đội U23 Malaysia khi dự đấu trường khu vực, nên không muốn các cầu thủ đội U19 hiện tại mắc phải những sai lầm tương tự.

HLV Nafuzi nhắc nhở các cầu thủ của mình không được lặp lại kinh nghiệm cay đắng mà ông đã trải qua với đội U23, khi họ không đạt được kết quả tích cực dù đội bóng đã thi đấu tốt.

"Tôi biết đây không phải là một bảng đấu dễ dàng ở giải đấu này (U19 Đông Nam Á). Dựa trên kinh nghiệm trước đây của chúng tôi với đội U23, nhiều khi chúng tôi tưởng chừng sẽ thắng trận đấu nhưng cuối cùng lại thua."

HLV Nafuz căn dặn các học trò: “Vì vậy, chúng ta phải học hỏi từ những kinh nghiệm trong quá khứ và quan trọng nhất là chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ đối thủ nào”.

Đối với đợt tuyển quân lần này, đội U19 Malaysia chủ yếu gồm các cầu thủ của Johor Darul Ta'zim III (JDTIII) và JDTIV cũng như các cầu thủ từ Selangor FC, bao gồm Selangor FC II, Selangor U20 và Selangor U18. HLV Nafuz chỉ gọi duy nhất 1 cầu thủ đang chơi ở nước ngoài là Luka Jordy Hodak thuộc biên chế đội trẻ của CLB NK Trnje FC (Croatia).

Trong quá khứ, HLV Nafuzi Zain không ít lần phải chịu những thất bại khi dẫn các đội trẻ của Malaysia. Gần nhất là tại SEA Games 33 hồi năm ngoái, nhà cầm quân này cũng từng thua U22 Việt Nam 0-2 ở vòng bảng. Sau đó, Malaysia thua Thái Lan ở bán kết còn U22 Việt Nam đã xuất sắc giành chức vô địch.

Còn với giải U19 Đông Nam Á, Malaysia từng 2 lần vô địch vào các năm 2018 và 2022, cả hai lần đều được tổ chức tại Indonesia.

Theo lịch, giải U19 Đông Nam Á sẽ khởi tranh tại Indonesia từ ngày 1 đến 13/6 tới. Đội U19 Việt Nam sẽ được dẫn dắt bởi HLV người Nhật Bản Yutaka Ikeuchi.