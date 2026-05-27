Tuyển Indonesia “quay xe”, gây ra mối lo cho tuyển Việt Nam trước giải đấu lớn

Cách đây không lâu, truyền thông Indonesia đã khẳng định rằng ĐTQG nước này sẽ chỉ tham dự AFF Cup 2026 với những cầu thủ đang chơi bóng ở trong nước hoặc ở khu vực Đông Nam Á. HLV John Herdman sẽ không triệu tập các ngôi sao nhập tịch đang thi đấu ở châu Âu.

Tuy nhiên, HLV John Herdman lại có hành động ngược lại. Ông vừa triệu tập lực lượng mạnh gồm 44 cầu thủ để chuẩn bị cho 2 trận giao hữu dịp FIFA Days tháng 6, sau đó là hướng tới AFF Cup.

Điểm đáng chú ý trong danh sách được HLV John Herdman triệu tập là sự xuất hiện của khá nhiều cầu thủ đang chơi ở châu Âu. Thom Haye, Marc Klok, Cahya Supriadi, Muhammad Ferarri, Shayne Pattynama và Alfarezzi Buffon… đều đã có mặt tại Jakarta. Trong khi đó, Marselino Ferdinan, cầu thủ đang chơi ở Slovakia, cũng đã có mặt trong đợt hội quân.

Cũng ở đợt hội quân lần này, HLV John Herdman cũng sử dụng một số cầu thủ mới, bao gồm Eksel Runtukahu, Rizky Eka Pratama và Brian Fatari.

Ngoài ra, danh sách còn bao gồm một số cầu thủ ít được triệu tập cho đội tuyển quốc gia Indonesia như Rayhan Hannan, Rivaldo Pakpahan và Fajar Fathur Rahman.

Theo kế hoạch, tuyển Indonesia sẽ có 2 trận giao hữu gặp Oman ngày 5/6 và Mozambique ngày 9/6. Sau đó, tuyển Indonesia sẽ tiếp tục chuẩn bị để hướng tới mục tiêu chinh phục chức vô địch tại AFF Cup.

Giải AFF Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24/7 đến ngày 26/8 năm. Indonesia nằm ở bảng A cùng với đội tuyển Việt Nam, Singapore, Campuchia và đội tuyển quốc gia Timor Leste hoặc Brunei.

Với việc triệu tập lực lượng mạnh trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup, tuyển Indonesia dự kiến vẫn sẽ dự giải đấu với đội hình rất mạnh. Đây sẽ là thách thức lớn cho tuyển Việt Nam trong hành trình bảo vệ danh hiệu vô địch.

Danh sách triệu tập tuyển Indonesia:

Thủ môn: Cahya Supriadi, Emil Audero, Maarten Paes, Muhammad Riyandi, Nadeo Argawinata

Hậu vệ: Alfharezzi Buffon, Brian Fatari, Dony Tri Pamungkas, Elkan Baggott, Fajar Faturrahman, Jay Idzes, Justin Hubner, Kevin Diks, Muhammad Ferarri, Nathan Tjoe-A-On, Rizky Ridho, Sandy Walsh, Wahyu Prasetyo, Yance Sayuri

Tiền vệ: Arkhan Fikri, Calvin Verdonk, Egy Maulana Vikri, Ivar Jenner, Joey Pelupessy, Jordi Amat, Marc Klok, Marselino Ferdinan, Rayhan Hannan, Ricky Kambuaya, Rivaldo Pakpahan, Tim Geypens, Witan Sulaeman, Saddil Ramdani

Tiền đạo: Beckham Putra, Eliano Reijnders, Eksel Runtukahu, Jens Raven, Mauro Zijlstra, Ole Romeny, Ragnar Oratmangoen, Ramadhan Sananta, Rizky Eka Pratama, Yakob Sayuri, Hokky Caraka