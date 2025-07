Vừa huy động 120 tỷ đồng trái phiếu, Tập đoàn Tây Bắc của Chủ tịch Vũ Thế Trường tiềm lực ra sao?

Huy động 120 tỷ đồng trái phiếu

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Tập đoàn Đầu tư Tây Bắc (Tập đoàn Tây Bắc) vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu TBG12501 với giá trị 120 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm.

Cụ thể, lô trái phiếu TBG12501 có khối lượng 1.200 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 120 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành vào hoàn tất luôn trong ngày 24/6/2025. Ngày đáo hạn sẽ là ngày 24/6/2028. Lãi suất kết hợp 11,5%/năm.

Dữ liệu từ HNX cho thấy, đây là lần đầu tiên Tập đoàn Tây Bắc huy động trái phiếu.

Theo tìm hiểu, Tập đoàn Tây Bắc được thành lập năm 2004 với số vốn 2,4 tỷ đồng và tên gọi ban đầu là Công ty cổ phần Đầu tư Tây Bắc, đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản.

Tính đến năm 2018, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Tây Bắc có vốn điều lệ 250 tỷ đồng, trong đó ông Vũ Thế Trường nắm 81%, ông Vũ Thế Tuấn nắm 2% còn bà Bùi Thị Thu đã thoái vốn.

Tháng 7/2018, danh sách cổ đông ghi nhận ông Vũ Thế Trường nâng sở hữu lên 83% trong khi ông Vũ Thế Tuấn giữ nguyên tỷ lệ sở hữu.

Trong tháng 12/2018, Công ty cổ phần Đầu tư Tây Bắc 2 lần tăng vốn điều lệ từ 250 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng. Giai đoạn này, ông Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1977) là Tổng giám đốc doanh nghiệp.

Đến tháng 1/2020, doanh nghiệp tiếp tục tăng vốn lên 650 tỷ đồng. Hai tháng sau tức tháng 3/2020, doanh nghiệp chính thức đổi tên thành CTCP Tập đoàn Đầu tư Tây Bắc như hiện tại.

Tháng 12/2020, Tập đoàn Tây Bắc tiếp tục tăng vốn lên 850 tỷ đồng rồi tiếp tục lên mức 1.050 tỷ đồng vào tháng 7/2021.

Sau nhiều lần điều chỉnh, đến tháng 5/2022, vốn điều lệ của Tập đoàn Tây Bắc đã đạt mức 1.477 tỷ đồng.

Đến tháng 3/2023, ông Vũ Thế Trường (SN 1975) thay thế ông Nguyễn Ngọc Sơn giữ vị trí Tổng giám đốc. Tháng 10/2024, tập đoàn tiếp tục tăng vốn lên mức 1.600 tỷ đồng.

Cập nhật mới nhất tháng 6/2025, ông Trần Quang Thọ (SN 1987) giữ chức Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật của doanh nghiệp. Còn ông Vũ Thế Trường làm Chủ tịch HĐQT. Thông tin về thuế cho biết doanh nghiệp có 70 lao động.

Ông Vũ Thế Trường - Chủ tịch Tập đoàn Tây Bắc

Ngoài Tập đoàn Tây Bắc, ông Vũ Thế Trường còn sở hữu cổ phần và là người đại diện pháp luật của nhiều công ty khác.

Trong đó, Công ty TNHH Iciti Toàn Cầu được thành lập tháng 1/2018, vốn điều lệ 20 tỷ đồng do ông Vũ Thế Trường sở hữu 90% cổ phần và giữ chức Chủ tịch HĐTV.

Công ty TNHH Đầu tư Tài chính Iciti được thành lập cuối năm 2020 do ông Vũ Thế Trường là chủ sở hữu và giữ chức Chủ tịch công ty. Tháng 11/2024, công ty này tăng vốn điều lệ lên mức 623,6 tỷ đồng trong đó 203,6 tỷ đồng góp vốn bằng tiền mặt và 420 tỷ đồng góp vốn bằng giấy tờ có giá là Giấy chứng nhận sở hữu 42 triệu cổ phần Tập đoàn Tây Bắc.

Định hướng phát triển khu đô thị gắn với chợ

Trở lại với Tập đoàn Tây Bắc, doanh nghiệp nắm trong tay nhiều dự án bất động sản trải dài nhiều tỉnh thành. Dự án đầu tay là Dự án đầu tay của Tập đoàn Tây Bắc là dự án Phố Chợ Phủ (thuộc huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương cũ) với số vốn đầu tư 30,5 tỷ đồng.

Gần đây nhất, ngày 26/5/2025, Tập đoàn Tây Bắc đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án đầu tư số F3-0010610/2025 với Công ty TNHH AEON Việt Nam.

Theo đó, Tập đoàn Tây Bắc chuyển nhượng một phần dự án Trung tâm thương mại dịch vụ tỉnh Tiền Giang (thuộc Quảng trường trung tâm tỉnh Tiền Giang cũ) cho AEON Việt Nam theo quyết định 1059/QĐ-UBND ngày 29/4/2025 của UBND tỉnh Tiền Giang (cũ).

Phần dự án chuyển nhượng nằm tại xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho (cũ), quy mô sử dụng đất hơn 20.000m2 với chức năng là khu thương mại; tổng vốn đầu tư dự kiến 1.155 tỷ đồng.

Được biết, sau khi nhận chuyển nhượng một phần dự án nói trên, AEON Việt Nam sẽ triển khai dự án trung tâm thương mại từ tháng 8/2025 và hoàn thành, đi vào hoạt động từ quý IV/2026.

Phối cảnh dự án khu phức hợp My Tho Central Complex. Ảnh: Tập đoàn Tây Bắc

Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ tỉnh Tiền Giang (hiện tên thương mại là khu phức hợp My Tho Central Complex) được UBND tỉnh Tiền Giang chấp thuận chủ trương đầu tư số 638/QĐ-UBND vào tháng 4/2024.

Theo đó, dự án có tổng diện tích hơn 30.000m2, bao gồm đất nhóm nhà ở và đất khu thương mại. Đến tháng 12/2024, Tập đoàn Tây Bắc đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án này.

Dữ liệu của PV ghi nhận, hồi tháng 12/2024, Tập đoàn Tây Bắc đã đem quyền khai thác quản lý đối với giá trị quyền sử dụng 20.571 m2 đất dịch vụ thương mại và 6.401,6 m2 đất nhà liên kế thuộc Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ tỉnh Tiền Giang để thế chấp tại Ngân hàng TNHH Indovina chi nhánh Đống Đa.



Một dự án đáng chú ý khác là Khu dân cư mới phường Mỹ Phú - thành phố Cao Lãnh tại địa chỉ: Khóm Mỹ Thuận, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (cũ) do Liên danh Tập đoàn Tây Bắc và Công ty cổ phần xây dựng và phát triển Thái Dương làm nhà đầu tư.

Ngày 15/04/2022, UBND tỉnh Đồng Tháp (cũ) có Quyết định số 371/QĐ-UBND.HC về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Khu dân cư mới phường Mỹ Phú - thành phố Cao Lãnh. Đến tháng 7/2023, Liên danh Tập đoàn Tây Bắc và Công ty cổ phần xây dựng và phát triển Thái Dương cùng UBND TP Cao Lãnh (cũ) ký hợp đồng dự án đầu tư có sử dụng đất số 26/HĐDA.

Có thể nhận thấy, trong bối cảnh thị bất động sản cạnh tranh khốc liệt, Chủ tịch Vũ Thế Trường tạo sự khác biệt khi phát triển phân khúc bất động sản khu đô thị gắn liền với chợ.

Các mô hình này thường tọa lạc tại các vị trí trung tâm giao thương, được thiết kế quy hoạch và đầu tư xây dựng đồng bộ nhằm mang lại một quần thể đô thị thương mại vừa văn minh hiện đại, lại vừa mang đến lợi thế to lớn về kinh doanh thương mại dịch vụ.

Các dự án có thể kể đến như: khu đô thị Hưng Định City - Phố chợ An Nhơn tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định (cũ) do Công ty TNHH Đầu tư Bình Định thực hiện; Khu đô thị Phố chợ Phú Khương do Công ty TNHH Đầu tư Bến Tre thực hiện;

Dự án Khu dân cư thương mại và chợ ngã ba Gia Canh tại thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai (cũ); Khu dân cư thương mại và chợ Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn (cũ); khu dân cư và chợ Cốc, xã Dĩnh Trì, TP Bắc Giang (cũ); phố chợ Vĩnh Trụ (Hà Nam cũ); dự án Khu đô thị mới phía Nam thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang (cũ); Shining City (Sơn La cũ), Khu đô thị Phố chợ Phú Lộc (Hải Dương cũ)…