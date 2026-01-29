Vừa hoàn tất nhà máy ô tô 1 tỷ USD, VinFast tham gia dự án cao tốc tại quốc gia 287 triệu dân

Ngày 28/1/2026 – VinFast Indonesia công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược với Chính quyền Huyện Subang và đối tác hạ tầng trọng yếu, nhằm triển khai dự án nút giao liên thông trên tuyến cao tốc huyết mạch nối thị trấn Cikampekvới huyện Palimanan (cao tốc Cipali). Đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của VinFast, góp phần củng cố hạ tầng giao thông và công nghiệp địa phương, tạo ra tác động kinh tế - xã hội tích cực tại Indonesia.

Trong kế hoạch, VinFast Indonesia sẽ là nhà đầu tư chiến lược, chủ động đảm trách toàn bộ nguồn vốn đầu tư. Các bên đặt mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông mà không tạo thêm áp lực cho ngân sách địa phương, đồng thời rút ngắn tiến độ triển khai, tối ưu hóa chi phí logistics, qua đó sớm đưa công trình vào vận hành.

Cụ thể, ngày 14/1/2026, ba bên gồm VinFast Indonesia, Chính quyền Huyện Subang và PT Lintas Marga Sedaya (PT LMS) - công ty vận hành tuyến cao tốc Cipali, đã ký thỏa thuận chung về việc xây dựng, vận hành và bảo trì nút giao Manyingsal tại Km 115+500 trên tuyến cao tốc Cipali.

Theo đó, VinFast Indonesia chịu trách nhiệm đầu tư toàn bộ chi phí liên quan đến việc lập kế hoạch, nghiên cứu, xin cấp phép, thi công và các hạng mục phát sinh khác, đồng thời phối hợp với Chính quyền Subang hoàn tất quy trình cấp phép từ Bộ Công chính Indonesia.

Chính quyền Huyện Subang giữ vai trò điều phối trung tâm, trực tiếp quản lý và xử lý các thủ tục giấy phép, bao gồm giấy phép sử dụng không gian đường cao tốc, chỉ định những đơn vị chuyên trách triển khai dự án, phối hợp hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật, thiết kế chi tiết và đánh giá tác động môi trường cho đến khi dự án được phê duyệt chính thức, và được cấp phép đi vào vận hành, đồng thời thực hiện giám sát và đánh giá định kỳ hàng tháng.

Từ trái sang phải: Ông H. Asep Nuroni, S.Sos., M.Si – Chánh Văn phòng Huyện Subang; Ông Phạm Sanh Châu – CEO VinFast Châu Á; Ông Reynaldi Putra Andita B.R., S.IP – Huyện trưởng Huyện Subang; và Ông Andre Yulianto – Trưởng Bộ phận Hành chính & Mua sắm, đại diện PT Lintas Marga Sedaya, tại lễ ký kết.

Với vai trò đơn vị vận hành tuyến cao tốc, PT LMS phối hợp xây dựng các chương trình hợp tác kỹ thuật trong phạm vi thẩm quyền, đồng thời tích cực thảo luận, thống nhất kế hoạch vận hành và bảo trì chi tiết trong những thỏa thuận bổ sung.

Ngày 15/12/2025, dự án đã nhận được sự đồng thuận về mặt nguyên tắc từ Bộ Công chính Indonesia. Theo đó, thời hạn hoàn thành dự án tối đa là 3 năm kể từ ngày được cấp phép. Sau khi hoàn tất thi công và đạt Chứng chỉ vận hành (SLFO), toàn bộ tài sản đất đai và công trình nút giao sẽ được Chính quyền Subang bàn giao lại cho Bộ Công chính Indonesia quản lý theo quy định về tài sản nhà nước.

Ông Phạm Sanh Châu, Tổng Giám đốc VinFast châu Á, nhấn mạnh: "Tại mỗi thị trường VinFast hiện diện, chúng tôi không đơn thuần tìm kiếm cơ hội đầu tư, mà cam kết trở thành một phần của hệ sinh thái phát triển kinh tế - xã hội bền vững ở địa phương. VinFast luôn đồng hành cùng Chính quyền và cộng đồng để kiến tạo giá trị dài hạn, đóng góp thiết thực vào tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng sống của người dân. Tinh thần 'Đưa con người tiến bước, cùng đất nước vươn xa' là cam kết xuyên suốt trong mọi hoạt động của chúng tôi tại Indonesia và toàn khu vực".

Thỏa thuận không chỉ thể hiện cam kết đầu tư dài hạn của VinFast vào lĩnh vực sản xuất ô tô tại Indonesia, mà còn khẳng định vai trò chủ động của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng chính quyền địa phương phát triển hạ tầng chiến lược.

Việc củng cố hạ tầng giao thông được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả logistics, gia tăng sức cạnh tranh kinh tế cho Subang và tạo ra động lực tăng trưởng bền vững cho toàn khu vực. Đồng thời, dự án cũng mở ra hàng nghìn cơ hội việc làm mới, đóng góp tích cực vào quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa của Indonesia.

Chỉ sau gần hai năm hiện diện ở Indonesia, VinFast đã chính thức khánh thành nhà máy tại Subang, giới thiệu dải sản phẩm đa dạng, không ngừng mở rộng hệ sinh thái dịch vụ, từ mạng lưới đại lý, trung tâm hậu mãi, mạng lưới trạm sạc rộng khắp thông qua hợp tác với công ty phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green, cho đến hợp tác với các đối tác ngân hàng và công ty tài chính hàng đầu.



