HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

"Vua hồ tiêu Việt" khởi công nhà máy doanh thu nghìn tỷ đầu tiên tại Lâm Đồng

T.Hường
|

Dự án này được kỳ vọng trở thành nhà máy doanh thu nghìn tỷ đầu tiên tại Lâm Đồng

Vua hồ tiêu Việt khởi công nhà máy doanh thu nghìn tỷ tại Lâm Đồng năm 2026 - Ảnh 1.

Ngày 21/7, Công ty Phúc Sinh do "vua hồ tiêu" Phan Minh Thông sáng lập, tổ chức lễ ra mắt dự án Trung tâm sản xuất & chế biến nông sản xuất khẩu Phúc Sinh Đắk Nông tại tỉnh Lâm Đồng.

Đây là nhà máy thứ 7 trong hệ sinh thái của Phúc Sinh, định hướng trở thành trung tâm chế biến nông sản quy mô lớn của khu vực Tây Nguyên, tập trung vào hai mặt hàng chủ lực: cà phê và hồ tiêu.

Dự án sẽ hoàn thành xây dựng vào cuối quý I/2027 và đặt mục tiêu đạt doanh thu hàng nghìn tỷ đồng trong giai đoạn 2027-2028.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phan Minh Thông - Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sinh - cho biết doanh nghiệp đã thu mua lượng lớn cà phê và hồ tiêu tại khu vực Lâm Đồng, Đắk Nông trong nhiều năm, nhưng luôn trăn trở vì vùng nguyên liệu lớn vẫn thiếu những trung tâm chế biến quy mô.

"Đây không chỉ là một dự án đầu tư quy mô lớn mà còn là bước ngoặt trong chiến lược nâng tầm giá trị nông sản Việt Nam."

Vua hồ tiêu Việt khởi công nhà máy doanh thu nghìn tỷ tại Lâm Đồng năm 2026 - Ảnh 2.

Ông Thông phát biểu tại sự kiện.

Theo ông Thông, việc lựa chọn Lâm Đồng xuất phát từ lợi thế về vùng nguyên liệu khi đây là một trong những địa phương sản xuất cà phê và hồ tiêu lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, tiềm năng này vẫn chưa được khai thác tương xứng do thiếu các trung tâm chế biến quy mô lớn. Vì thế, việc xây dựng nhà máy hướng đến nâng tầm nông sản địa phương nói riêng và Việt Nam nói chung.

Phúc Sinh cũng kỳ vọng dự án sẽ tạo thêm việc làm cho người dân địa phương, đồng thời đưa tư duy quản trị hiện đại và tiêu chuẩn quốc tế vào chuỗi sản xuất.

Đáng chú ý, ngay trước lễ ra mắt dự án, Phúc Sinh cũng ký kết thành công khoản tài trợ trị giá 15 triệu USD từ Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan (FMO). Theo doanh nghiệp, nguồn vốn này sẽ được sử dụng để đầu tư xây dựng trung tâm chế biến mới, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất, nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường xuất khẩu, đặc biệt là châu Âu.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

cà phê

Lâm Đồng

nhà máy

hồ tiêu

vua hồ tiêu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại