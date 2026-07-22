Dự án này được kỳ vọng trở thành nhà máy doanh thu nghìn tỷ đầu tiên tại Lâm Đồng

Ngày 21/7, Công ty Phúc Sinh do "vua hồ tiêu" Phan Minh Thông sáng lập, tổ chức lễ ra mắt dự án Trung tâm sản xuất & chế biến nông sản xuất khẩu Phúc Sinh Đắk Nông tại tỉnh Lâm Đồng.

Đây là nhà máy thứ 7 trong hệ sinh thái của Phúc Sinh, định hướng trở thành trung tâm chế biến nông sản quy mô lớn của khu vực Tây Nguyên, tập trung vào hai mặt hàng chủ lực: cà phê và hồ tiêu.

Dự án sẽ hoàn thành xây dựng vào cuối quý I/2027 và đặt mục tiêu đạt doanh thu hàng nghìn tỷ đồng trong giai đoạn 2027-2028.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phan Minh Thông - Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sinh - cho biết doanh nghiệp đã thu mua lượng lớn cà phê và hồ tiêu tại khu vực Lâm Đồng, Đắk Nông trong nhiều năm, nhưng luôn trăn trở vì vùng nguyên liệu lớn vẫn thiếu những trung tâm chế biến quy mô.

"Đây không chỉ là một dự án đầu tư quy mô lớn mà còn là bước ngoặt trong chiến lược nâng tầm giá trị nông sản Việt Nam."

Ông Thông phát biểu tại sự kiện.

Theo ông Thông, việc lựa chọn Lâm Đồng xuất phát từ lợi thế về vùng nguyên liệu khi đây là một trong những địa phương sản xuất cà phê và hồ tiêu lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, tiềm năng này vẫn chưa được khai thác tương xứng do thiếu các trung tâm chế biến quy mô lớn. Vì thế, việc xây dựng nhà máy hướng đến nâng tầm nông sản địa phương nói riêng và Việt Nam nói chung.

Phúc Sinh cũng kỳ vọng dự án sẽ tạo thêm việc làm cho người dân địa phương, đồng thời đưa tư duy quản trị hiện đại và tiêu chuẩn quốc tế vào chuỗi sản xuất.

Đáng chú ý, ngay trước lễ ra mắt dự án, Phúc Sinh cũng ký kết thành công khoản tài trợ trị giá 15 triệu USD từ Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan (FMO). Theo doanh nghiệp, nguồn vốn này sẽ được sử dụng để đầu tư xây dựng trung tâm chế biến mới, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất, nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường xuất khẩu, đặc biệt là châu Âu.