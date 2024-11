Vừa hết Miss Universe, hoa hậu Kỳ Duyên lại phát ngôn gây tranh cãi

Hoa hậu Kỳ Duyên đã khép lại hành trình tại Miss Universe 2024 với vị trí trong Top 30 chung cuộc. Sau 2 năm "trắng tay", người đẹp quê Nam Định đã giúp nhan sắc Việt in-top trở lại ở cuộc thi nhan sắc khốc liệt bậc nhất hành tinh. Việc Kỳ Duyên vào Top 30 mà không cần phiếu vote cũng được cho là thành công của nàng hậu ở Miss Universe.

Sau cuộc thi, Kỳ Duyên cùng với tổ chức Miss Universe Vietnam tham quan các địa điểm ở Mexico, nghỉ xả hơi trước khi chuẩn bị trở về nước. Trên trang cá nhân, Kỳ Duyên cập nhật liên tục những hoạt động vui vẻ nhưng bất ngờ vướng phải tranh cãi vì một dòng trạng thái. Cụ thể, Top 30 Miss Universe 2024 chia sẻ: "Trước khi về Việt Nam, Duyên được mời tới thăm anh chị. Hơn 20 ngày rồi mới được nói tiếng Việt đó. Nhớ quê hương lắm rồi".

Hoa hậu Kỳ Duyên tận hưởng thời gian nghỉ xả hơi sau hành trình dài ở Miss Universe

Bài đăng này của Kỳ Duyên nhận về nhiều ý kiến trái chiều bởi lẽ cách chia sẻ "hơn 20 ngày mới được nói tiếng Việt" bị cho là nói quá. Trong suốt hành trình vừa qua, không quá khó để bắt gặp những khoảnh khắc Kỳ Duyên giao lưu bằng tiếng Việt, thậm chí là khá thường xuyên livestream. Vì vậy cách nói lâu lắm rồi mới được nói tiếng Việt của nàng hậu sau 3 tuần thi Miss Universe bị một bộ phận cư dân mạng mỉa mai. Một netizen đặt câu hỏi: "Cho mình hỏi Hoa hậu Kỳ Duyên nói tiếng Anh suốt quá trình thi Miss Universe hả mọi người?".

Tuy nhiên bên cạnh những ý kiến trái chiều thì một số khán giả tỏ ý bênh vực Kỳ Duyên. Nhiều người cho rằng chia sẻ của nàng hậu có thể chỉ bày tỏ niềm vui khi được gặp nhiều người thân quen sau thời gian dài sinh hoạt cùng bạn bè quốc tế. Cư dân mạng bình luận sự việc không quá mức căng thẳng đến mức phải chỉ trích Kỳ Duyên.

Dòng trạng thái "lâu ngày mới được nói tiếng Việt" khiến nàng hậu vấp phải tranh cãi

Ở Miss Universe 2024, một trong những điểm yếu lớn của Kỳ Duyên chính là khả năng nói tiếng Anh. Trong những lần giao tiếp với truyền thông, Kỳ Duyên chỉ sử dụng từ vựng cùng những câu có ngữ pháp vô cùng đơn giản. Đơn cử như khi được một kênh truyền hình phỏng vấn, Kỳ Duyên hơi lúng túng nói: "Hello everyone. Yes. I really love you guys. I like Mexico. I love people in Mexico. I love the Mexican food. Yes. Really delicious". (Tạm dịch: Xin chào tất cả mọi người. Tôi thật sự yêu các bạn. Tôi thích Mexico. Tôi yêu con người ở Mexico. Tôi yêu đồ ăn Mexico. Thật sự rất ngon).

Khi kêu gọi khán giả ủng hộ và thông báo tặng vé cho người hâm mộ đến xem Bán kết, Chung kết tại Mexico thì Kỳ Duyên bị soi có thái độ lạ. Theo đó, trong một clip kéo dài tầm 35 giây nhưng bị cắt ngắt quãng rất nhiều đoạn. Không chỉ thế, Kỳ Duyên được cho là đang học thuộc lòng để "trả bài" vì biểu cảm không tự nhiên, thoải mái. Netizen còn phát hiện một số từ vựng Kỳ Duyên phát âm sai. Tuy nhiên, ngoài những ý kiến trên thì một bộ phận cư dân mạng có lời khen cho ngữ âm của Kỳ Duyên nghe khá bắt tai. Và đặc biệt, nàng hậu đã cố gắng lắng nghe, tiếp thu góp ý để tiến bộ rõ rệt hơn trước.

Clip: Hoa hậu Kỳ Duyên lúng túng khi được đài truyền hình phỏng vấn

Clip: Kỳ Duyên "bắn" tiếng Anh 35 giây nhưng bị soi học thuộc lòng

Sau khi kết thúc hành trình ở Miss Universe, Kỳ Duyên cũng có chia sẻ đầu tiên trên trang cá nhân. Theo đó, cô cho biết giấc mơ 10 năm của mình cuối cùng cũng thành hiện thực, mọi thứ diễn ra vô cùng trọn vẹn. Đặc biệt, Kỳ Duyên không tránh khỏi ngỡ ngàng khi là một trong số những người đẹp được gọi vào danh sách top 30 sớm.

Hoa hậu Kỳ Duyên thổ lộ: "Giấc mơ của cô ấy đã hoàn thành trọn vẹn, Top 30 Miss Universe 2024. Vị trí đọc tên đứng thứ 4 sau nước Pháp, Ấn Độ và Serbia. Thực sự tự hào về bản thân vì đã đóng góp 1 phần nhỏ nào đó cho đất nước Việt Nam yêu thương và bởi vì năm nay cuộc chiến của Miss Universe quá khốc liệt với 130 thí sinh từ các nước khác nhau mà ai cũng mạnh hết. Cảm ơn tất cả mọi người luôn bên cạnh ủng hộ và yêu thương em Dền (biệt danh mới của Kỳ Duyên). Vui quá là vui. Giờ em khăn gói quả mướp về nhà thôi".

Theo lịch trình, Kỳ Duyên sẽ trở về nước vào ngày 20/11