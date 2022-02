Mới đây, hot girl Linh Rin (Ngô Phương Linh) đã khiến cộng đồng mạng xôn xao khi đăng lên trang cá nhân hai bức ảnh chụp ở gia đình nhà bạn trai Phillip Nguyễn. Ở phần trạng thái, cô viết: "29 Tết! Saying goodbye to the Ox, we enter the Year of the Tiger" (Tạm biệt năm Sửu, giờ chúng ta sẽ đón năm Dần).

Trong đó, một bức là Linh Rin chụp cùng Phillip Nguyễn, một bức có thêm cả tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - bố của bạn trai. Ba người cùng mặc đồ truyền thống, với khung cảnh đằng sau đậm chất miền Tây.

Bài đăng của con dâu tương lai nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn (Ảnh: FBNV)

Gây chú ý hơn cả là chi tiết ông trùm hàng hiệu khoác vai Phillip Nguyễn và Linh Rin hết sức thân mật. Hành động này của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn càng khiến cư dân mạng tin chắc rằng vị trí con dâu thứ hai của gia tộc nghìn tỷ này sẽ gọi tên Linh Rin.

Ông trùm hàng hiệu thân mật khoác vai con trai và con dâu tương lai (Ảnh: FBNV)

Linh Rin và Phillip Nguyễn hiện đang đón Tết tại biệt thự của gia đình (Ảnh: FBNV)

Cách đây không lâu, Phillip Nguyễn - Linh Rin được cho là đã đính hôn khi cặp đôi liên tục để lộ các dấu hiệu "rõ mười mươi".

Cụ thể, thiếu gia nhà "vua hàng hiệu" đã đăng story hình ảnh một bó hoa được bạn gửi tặng. Tờ giấy đính kèm bó hoa có viết: "To Phillip, congratulations on your engagement. All the best from Manchester! Tom" (Phillip thân mến, chúc mừng bạn đã đính hôn. Gửi bạn những lời chúc tốt đẹp nhất từ Manchester! Tom).

Không chỉ vậy, Linh Rin cũng đăng tải hình ảnh kèm theo những dòng chú thích đầy ẩn ý: "Today I stand in time" (Hôm nay, thời gian như ngừng lại với tôi). Ngay phía dưới phần bình luận, bạn trai cô cũng trả lời "úp mở": "Next... Walk the aisles" (Tiếp theo... Em sẽ bước vào lễ đường).

Bình đầy ẩn ý của Phillip Nguyễn trên bài đăng của Linh Rin

Hiện tại, cặp đôi cũng như gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn vẫn giữ im lắng trước mọi tin đồn. Tuy nhiên, cư dân mạng hoàn toàn có cơ sở khi tin rằng một siêu đám cưới hoàng tráng có thể sẽ diễn ra trong năm 2022.

Phillip Nguyễn và Linh Rin bắt đầu hẹn hò công khai từ tháng 8/2019. Cả hai đã bên nhau hơn 2 năm 4 tháng, cùng trải qua những khoảnh khắc ngọt ngào và tình tứ.

