Vua hàng hiệu Johnathan Hạnh Nguyễn cam kết bồi thường gấp đôi phần vốn góp của ACV trong CRTC nếu làm Chủ tịch mà để mất vốn của Nhà nước

Thanh tra Bộ Tài chính vừa công bố kết luận gây chú ý về tình trạng đầu tư của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (mã chứng khoán ACV), trong đó khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Nhà ga Quốc tế Cam Ranh (CRTC) là một trong 2 khoản tiềm ẩn nguy cơ mất vốn.

Cụ thể, tại công ty này, vốn góp của ACV là 60 tỷ đồng (tỷ lệ sở hữu 10% vốn điều lệ). ACV đã trích lập dự phòng đầu tư tài chính 60 tỷ đồng (100% vốn đầu tư). So với tổng tài sản 77.270 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2024 của ACV, khoản đầu tư nguy cơ mất vốn này chỉ tương đương 0,08%.

CTCP Nhà ga quốc tế Cam Ranh thành lập năm 2016 với vốn điều lệ 600 tỷ đồng do 5 cổ đông sáng lập, gồm ACV nắm giữ 10%, IPP Group – tập đoàn do ông Johnathan Hạnh Nguyễn làm chủ tịch – sở hữu 55% cổ phần, CTCP Việt Xuân Mới (10%), Vietjet (10%) và CTCP Giao nhận Hàng hóa Nasco (15%).

Sau 19 tháng xây dựng, công ty bắt đầu khai thác Nhà ga quốc tế Cam Ranh từ giữa năm 2018. Nhà ga này theo công bố có tổng vốn đầu tư 3.735 tỷ đồng, tổng diện tích sàn 50.500 m2, với công suất khai thác giai đoạn 1 là 2,5 – 4,5 triệu hành khách/năm.

Sau khi hoàn thành giai đoạn 2 trong vòng 6 tháng sẽ nâng công suất lên 6-8 triệu hành khách/năm. Với thiết kế hình tổ chim Yến – một đặc trưng ở Khánh Hòa, sân bay Cam Ranh đạt tiêu chuẩn 4 sao của SKYTRAX.

Năm 2019, công ty thực hiện tăng vốn điều lệ lên 750 tỷ đồng và giữ nguyên cho đến nay.

Theo dữ liệu tài chính từ báo cáo của CRTC, công ty này từng ghi nhận doanh thu ấn tượng với 1.385,8 tỷ đồng vào năm 2019, cùng lợi nhuận sau thuế 335,3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đà tăng trưởng bị đảo ngược từ năm 2020, khi đại dịch Covid xảy ra, doanh thu lao dốc xuống còn 221,7 tỷ đồng, lỗ gộp 255,5 tỷ đồng, và lỗ sau thuế lên đến 469 tỷ đồng.

Tình hình càng tệ hơn trong các năm sau, với lỗ sau thuế lần lượt là 623,1 tỷ đồng (2021), 530,7 tỷ đồng (2022), và 100,8 tỷ đồng (2023).

Đến cuối năm 2023, vốn chủ sở hữu của CRTC đã âm 832 tỷ đồng, lỗ lũy kế chạm mức 1.582 tỷ đồng.

Điểm sáng là sau khi lỗ nặng vào năm 2021, công ty đang thu hẹp dần con số lỗ sau thuế. Đến năm 2024, theo thông tin từ CRTC, công ty báo lãi ròng 336 tỷ đồng - quay trở lại mức lợi nhuận 'đỉnh cao' trước dịch.

Trong năm 2025, doanh nghiệp đặt mục tiêu kế hoạch với doanh thu đạt hơn 1.419 tỷ đồng, tăng 138% so với năm trước. Lợi nhuận thuần đạt 546 tỷ đồng, tăng hơn 162% so với năm 2024. Nhà ga Quốc tế Cam Ranh dự kiến sẽ đón hơn 5 triệu lượt khách, 28.841 chuyến bay, lần lượt tăng hơn 115% và hơn 120% so với năm trước.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn cũng cho biết, vào ngày 01/3 vừa qua, Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam (Anex Việt Nam) đã gửi văn bản đến CRTC về việc doanh nghiệp này sẽ khôi phục đường bay Charter của Nga đến Nha Trang.

Anex Việt Nam sẽ phối hợp cùng hãng hàng không Azur Air khai thác các chuyến bay Charter đưa khách Nga tới Nha Trang, Khánh Hòa bằng loại tàu bay Boeing 757 (238 khách/chuyến), 767 (336 khách/chuyến) và 777 (531 khách/chuyến). Chuyến bay đầu tiên từ Irkutsk dự kiến sẽ hạ cánh tại sân bay Quốc tế Cam Ranh vào lúc 03 giờ 25 phút sáng ngày 17/03/2025, với 238 khách.

Hãng dự kiến trong tháng 3 sẽ có 12 chuyến; tháng 4 đến tháng 6 sẽ có từ 50 - 55 chuyến/tháng; từ tháng 7 trở đi dự kiến tăng lên từ 90 - 100 chuyến/tháng. Đây sẽ là lượng khách quốc tế lớn đến với Nha Trang qua sân bay Quốc tế Cam Ranh, đồng thời cũng sẽ mang lại nguồn doanh thu cho CRTC.

Chủ tịch CRTC cũng khẳng định, với sự phục hồi mạnh mẽ của ngành hàng không, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới, thì chỉ hết năm 2026, CRTC sẽ lấy lại những gì đã mất. Ông cũng cam kết sẽ bồi thường gấp đôi số tiền góp vốn của ACV trong CRTC nếu ông làm Chủ tịch mà để mất vốn của Nhà nước.