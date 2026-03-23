Vừa dứt lời khen, HLV Thái Lan tuyên bố sẽ hạ U23 Việt Nam

Trưa 23/3 tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi, U23 Thái Lan đã lên đường sang Tây An (Trung Quốc) dự giải CFA Team China 2026. Trước khi khởi hành, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul đã đưa ra những đánh giá về các đối thủ, trong đó dành lời khen cho U23 Việt Nam.

“Đây sẽ là 3 trận đấu rất chất lượng. Trung Quốc là đội bóng đã tiến sâu vào các giải ở châu Á. Trong khi đó, Việt Nam cũng là đội rất mạnh, vừa giành chức vô địch SEA Games. Triều Tiên cũng rất đáng gờm. Tất cả những đối thủ đều là các đội mạnh.

Những trận đấu này sẽ là bài kiểm tra rất tốt cho nhiều cầu thủ Thái Lan khi hướng tới Asiad 2026, đặc biệt là những cầu thủ mới mà chúng tôi vừa triệu tập”.

HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul trước khi sang Trung Quốc dự giải Tứ hùng.

Dù đánh giá cao 3 đối thủ, nhưng vị thuyền trưởng bên phía Thái Lan vẫn rất quyết tâm vào khả năng đánh bại U23 Việt Nam:

“Dĩ nhiên, đây chưa phải là đội hình mạnh nhất của U23 Thái Lan do một số cầu thủ sẽ khoác áo ĐTQG. Tuy nhiên, chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ đã thể hiện tốt và có cơ hội ra sân.

Chúng tôi nghĩ 3 trận đấu đều sẽ khó khăn, đặc biệt là trận gặp Trung Quốc, đội vừa giành Á quân châu Á và còn là chủ nhà.

Còn về trận gặp U23 Việt Nam chúng tôi muốn có kết quả tốt nhất, nhưng chúng tôi cũng muốn các cầu thủ trẻ có thêm kinh nghiệm khi đối đầu với những trận đấu ở cấp độ này, những trận đấu quốc tế lớn với Trung Quốc, Việt Nam và Trều Tiên”.

Vị thuyền trưởng người Thái cũng lạc quan về đội hình, đồng thời kêu gọi sự cổ vũ của CĐV nhà:

“Không có gì phải lo lắng cả. Chúng tôi chưa có nhiều thời gian để tập trung, vì vậy chúng tôi sẽ xem xét thể lực và phong độ của từng cầu thủ trong giải đấu. Với những đặc điểm riêng của mỗi người, chúng tôi vẫn có những cầu thủ là trụ cột của đội tuyển gia nhập lần này. Tôi mong người hâm mộ bóng đá Thái Lan hãy theo dõi và cổ vũ cho đội tuyển."

Theo lịch trình, U23 Thái Lan sẽ chạm trán đội chủ nhà U23 Trung Quốc ở lượt mở màn ngày 25/3. Ngày 28/3, họ sẽ đối đầu Việt Nam trước khi thi đấu trận cuối gặp Triều Tiên ngày 31/3.