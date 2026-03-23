“Tuyển Malaysia sẽ phải đối mặt với sự khiêu khích từ CĐV Việt Nam”

Chỉ còn ít ngày nữa, tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Malaysia trong khuôn khổ lượt về vòng loại Asian Cup 2027. Do bị xử thua nên Malaysia đã chắc chắn bị loại, còn tuyển Việt Nam đã chính thức đoạt vé dự VCK.

Trước thềm trận lượt về, chuyên gia bóng đá Malaysia Datuk Dr Pekan Ramli cho rằng “Hổ Mã Lai” chỉ có một cách duy nhất để tạm thời dập tắt sự chỉ trích bằng cách giành chiến thắng trước tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, các cầu thủ Malaysia cần quên đi những tranh cãi, sẵn sàng đối mặt với những lời khiêu khích và sự chỉ trích từ người hâm mộ Việt Nam.

“Tinh thần của các cầu thủ và ban huấn luyện đội tuyển Malaysia phải đúng đắn. Những gì đã xảy ra cần phải được quên đi. Chúng ta cần phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những lời khiêu khích, chỉ trích từ người hâm mộ Việt Nam.

Chúng tôi hy vọng các cầu thủ sẽ rút kinh nghiệm từ những gì đã xảy ra và tập trung vào trận đấu sắp tới với Việt Nam. Đây là cơ hội để chứng tỏ rằng ngay cả khi thiếu vắng bảy cầu thủ trụ cột, chúng ta vẫn đủ sức chiến đấu với họ", ông Datuk Dr Pekan Ramli nói với Arena Metro.

Chuyên gia Malaysia cho răng đội nhà sẽ chịu làn sóng khiêu khích từ CĐV Việt Nam.

Theo vị chuyên gia người Malaysia, điều quan trọng nhất với “Hổ Mã Lai” vào lúc này là xây dựng lại sự tự tin cho các cầu thủ, để họ ra sân với tinh thần mạnh mẽ hơn, ngay cả khi đã chính thức bị loại khỏi giải đấu.

“Các cầu thủ trong nước kết hợp với những trụ cột cũ có thể chứng minh cho người hâm mộ Việt Nam thấy rằng ngay cả khi vắng 7 ngôi sao nhập tịch, chúng ta vẫn có thể giành chiến thắng.

Trình độ của chúng ta đã rất cao rồi. Có lẽ những sai lầm trước đây đã khiến mọi người nghi ngờ khả năng của đội. Nhưng ngay cả khi không sử dụng bảy cầu thủ đó, chúng ta vẫn hoàn toàn có thể giành vé dự Asian Cup. Các cầu thủ cần phải có tâm lý như vậy trước thềm trận đấu gặp tuyển Việt Nam”.

Trận lượt về giữa hai đội sẽ diễn ra trên sân Thiên Trường vào ngày 31/1. Nếu giành chiến thắng, khả năng cao tuyển Việt Nam sẽ quay trở lại top 100 trên BXH FIFA.

Trước trận này, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có trận giao hữu quốc tế gặp Bangladesh trên sân Hàng Đẫy vào ngày 26/3.



