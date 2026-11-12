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Vừa được Mỹ ‘mở toang cửa' với dầu thô, tàu chở 300.000 thùng dầu Nga bất ngờ ‘quay xe’ khi chỉ cách New York 400 hải lý

Như Quỳnh
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Nga vẫn chưa thể yên tâm sau khi được Mỹ bật đèn xanh với dầu thô.

- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Một tàu chở khoảng 40.000 tấn dầu diesel của Nga đã quay đầu khi đang di chuyển về phía bờ Đông nước Mỹ, sau khi phát tín hiệu hướng đến New York. Diễn biến này làm dấy lên những nghi vấn về khả năng Nga đưa nhiên liệu vào thị trường Mỹ theo thỏa thuận giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump.

Theo dữ liệu theo dõi hàng hải do Reuters tổng hợp, tàu chở dầu Agioi Fanendes, mang theo khoảng 40.000 tấn dầu diesel hàm lượng lưu huỳnh cực thấp (ULSD), tương đương gần 300.000 thùng, đã bắt đầu di chuyển ra xa bờ biển phía Đông nước Mỹ. Con tàu được ghi nhận di chuyển theo lộ trình zigzag kể từ hôm thứ Hai, tại khu vực cách New York khoảng 400 hải lý.

Trước đó, Agioi Fanendes phát tín hiệu điểm đến là New York sau khi rời cảng Primorsk, thuộc vùng Baltic của Nga, vào cuối tháng 10. Tuy nhiên, tàu sau đó thay đổi trạng thái hành trình thành "đang chờ lệnh".

Eastern Mediterranean Maritime Ltd., công ty quản lý tàu, cho biết con tàu vẫn đang tiếp tục hành trình trong trạng thái chờ chỉ thị do cảng dỡ hàng chưa được xác nhận. Do đó, điểm đến cuối cùng của lô nhiên liệu hiện vẫn chưa rõ ràng.

Diễn biến này thu hút sự chú ý của thị trường trong bối cảnh Nga được cho là đang chuẩn bị nối lại hoạt động cung cấp dầu diesel cho Mỹ theo thỏa thuận giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump hồi tháng trước.

Thỏa thuận được kỳ vọng góp phần tăng nguồn cung nhiên liệu, qua đó hạ nhiệt giá dầu diesel tại Mỹ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tuy nhiên, kế hoạch này đã vấp phải phản ứng từ các nghị sĩ đảng Dân chủ. Họ cho rằng việc nhập khẩu nhiên liệu Nga có thể tạo thêm nguồn thu cho Điện Kremlin, qua đó gián tiếp hỗ trợ ngân sách phục vụ các động thái quân sự tại Ukraine.

Cho đến nay, dữ liệu theo dõi hàng hải chưa ghi nhận lô dầu diesel nào của Nga thực sự cập cảng Mỹ.

Theo hãng thông tấn Interfax, trong tháng trước, Nga cho biết đã chất đầy nhiên liệu lên 4 tàu chở dầu diesel để vận chuyển sang Mỹ, phù hợp với thỏa thuận giữa hai nhà lãnh đạo. Tuy nhiên, khả năng thực hiện kế hoạch này vẫn đối mặt với nhiều trở ngại.

Một trong những yếu tố gây áp lực lên nguồn cung là các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở lọc dầu của Nga. Kể từ đầu tháng 11, có 6 nhà máy lọc dầu của nước này đã bị tấn công. Tổng công suất thiết kế của các cơ sở bị ảnh hưởng ước tính khoảng 1,7 triệu thùng/ngày.

Bên cạnh những trở ngại về nguồn cung, hành trình của Agioi Fanendes cho thấy việc đưa dầu diesel Nga vào thị trường Mỹ vẫn còn nhiều yếu tố chưa chắc chắn. Khi cảng dỡ hàng chưa được xác nhận và chưa có lô hàng nào được ghi nhận cập cảng, khả năng hiện thực hóa thỏa thuận cung cấp nhiên liệu giữa Moscow và Washington vẫn cần được theo dõi thêm.

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Tags

dầu diesel

New York

thỏa thuận

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