Vừa được duyệt dự án hơn 3.000 tỷ, Shark Lê Hùng Anh bất ngờ có động thái mới tại nơi cách TP Đà Nẵng 80 km

Chiều ngày 7/8 vừa qua, doanh nhân Lê Hùng Anh - Chủ tịch Tập đoàn BIN Corporation (hay còn được biết đến là Shark Lê Hùng Anh) đã đi khảo sát thực tế, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại xã Hiệp Đức (thành phố Đà Nẵng).

Đoàn đã khảo sát thực tế tại danh thắng Hòn Kẽm Đá Dừng, Khe Cái và dọc bờ sông Tranh.

Shark Lê Hùng Anh tìm hiểu cơ hội đầu tư tại xã Hiệp Đức, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: TRẦN VĂN LUẬN).

Lãnh đạo UBND xã Hiệp Đức cho biết, địa phương đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, do đó cần xác định rõ định hướng, giải pháp khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, hình thành vùng dược liệu và nông nghiệp hữu cơ.

Đồng thời, địa phương cần tiếp tục phát huy những tiềm năng, lợi thế về tự nhiên và cảnh quan môi trường tại Hòn Kẽm Đá Dừng, Khe Cái, Thủy điện Sông Tranh 4 để thu hút đầu tư. Từ đó, hình thành các điểm tham quan, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái.

Để thực hiện hóa mục tiêu trên, xã Hiệp Đức cần sự đồng hành, hợp tác của nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Lãnh đạo xã Hiệp Đức kiến nghị thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông mang tính động lực. Đồng thời, cần xem xét khớp nối, rà soát, bổ sung quy hoạch xây dựng, tạo điều kiện thu hút đầu tư một số công trình, dự án mang quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng.

Shark Lê Hùng Anh (ảnh trên trang cá nhân).

Trước đó, Shark Lê Hùng Anh cũng đã tìm hiểu và có quyết định đầu tư vào một số khu vực tiềm năng ở thành phố Đà Nẵng.

Đơn cử vào cuối tháng 5/2025, UBND tỉnh Quảng Nam (nay là thành phố Đà Nẵng) đã quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Phân khu B - Khu công nghiệp Nam Thăng Bình, với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 hơn 3.373 tỷ đồng.

Tại quyết định này, UBND tỉnh Quảng Nam đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp Nam Thăng Bình - đây là công ty thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn BIN Corporation, do ông Lê Hùng Anh sáng lập và hiện là Chủ tịch tập đoàn.

Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, kinh doanh bất động sản công nghiệp, dịch vụ kho bãi và các dịch vụ hỗ trợ khác.

Trước đó, vào đầu năm 2023, BIN Corporation đã được tỉnh Quảng Nam (nay là thành phố Đà Nẵng) trao thỏa thuận nghiên cứu, đề xuất dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Phân khu B - Khu công nghiệp Nam Thăng Bình với quy mô 346 ha.

Khu công nghiệp này định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp sinh thái, tập trung thu hút các ngành công nghệ cao như công nghệ thông tin, viễn thông, điện tử; công nghiệp chế biến sâu sản phẩm từ silica; chế biến dược liệu và nông sản địa phương phục vụ xuất khẩu.

BIN Corporation là tập đoàn đa ngành có trụ sở chính tại TP. HCM. Các lĩnh vực hoạt động của tập đoàn gồm tư vấn quản lý doanh nghiệp, tư vấn tài chính, tiếp thị kỹ thuật số, thương mại điện tử, du lịch, bất động sản và công nghệ.