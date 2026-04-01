Vừa dọa ngừng bán khí đốt ngay lập tức cho châu Âu, Nga âm thầm bán giá rẻ cho một quốc gia ứng viên EU

Serbia đã đạt được thỏa thuận gia hạn nhập khẩu khí đốt từ Nga thêm ba tháng, sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Aleksandar Vucic và Vladimir Putin. Thỏa thuận mới giúp Belgrade duy trì nguồn cung năng lượng giá rẻ trong bối cảnh thị trường châu Âu đang chịu áp lực lớn do biến động địa chính trị.

Phát biểu tại Belgrade, ông Vucic cho biết việc gia hạn hợp đồng là “rất quan trọng”, đồng thời nhấn mạnh các điều khoản về giá và khối lượng được giữ nguyên.

Theo đó, Serbia tiếp tục nhập khoảng 6 triệu mét khối khí đốt mỗi ngày, với mức giá dao động từ 320-330 USD/1.000 mét khối, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung tại châu Âu trong thời gian gần đây.

Ông Vucic cho biết Serbia đã đạt được điều kiện rất thuận lợi và linh hoạt. Nếu cần thêm khí đốt, quốc gia này cũng có thể tăng khối lượng. Đồng thời, ông cho biết giá khí đốt sẽ tiếp tục được điều chỉnh theo các chỉ số dầu thô quốc tế.

Hiện nay, khí đốt Nga đáp ứng tới 90% nhu cầu năng lượng của Serbia, cho thấy mức độ phụ thuộc lớn của quốc gia Balkan này vào nguồn cung từ Moscow. Dù vậy, Belgrade cũng đang tìm cách đa dạng hóa nguồn năng lượng bằng việc nhập khí từ Azerbaijan và LNG thông qua các cảng tại Hy Lạp.

Tuy nhiên, những nỗ lực này gặp nhiều trở ngại trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu bị siết chặt. Xung đột tại Trung Đông, đặc biệt liên quan đến Iran, đã làm gián đoạn dòng chảy năng lượng và khiến thị trường châu Âu gần như không còn dư địa dự phòng trong ngắn hạn. Điều này khiến Serbia khó giảm phụ thuộc vào khí đốt Nga như kế hoạch.

Trước áp lực giá năng lượng gia tăng, Serbia đã phải triển khai các biện pháp hỗ trợ trong nước. Ngày 20/3, chính phủ nước này quyết định cắt giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dầu thô nhằm ổn định thị trường và giảm gánh nặng cho người dân.

Về hạ tầng, công ty năng lượng quốc gia Srbijagas hiện nhập khẩu khí đốt trực tiếp từ tập đoàn Gazprom của Nga. Hai bên cũng cùng sở hữu kho lưu trữ khí đốt tại Banatski Dvor, miền bắc Serbia, với tổng dung tích khoảng 450 triệu mét khối. Ngoài ra, Serbia còn thuê thêm công suất lưu trữ khí tại Hungary để tăng khả năng dự trữ.

Trong lĩnh vực dầu mỏ, các tập đoàn Nga như Gazprom Neft và Gazprom hiện nắm cổ phần chi phối tại công ty dầu khí NIS của Serbia, doanh nghiệp đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ. Theo quy định, các công ty Nga phải thoái vốn khỏi NIS trước ngày 22/5. Một thỏa thuận mua lại cổ phần đã được ký kết giữa tập đoàn MOL của Hungary và ADNOC của UAE, song vẫn cần sự chấp thuận của Bộ Tài chính Mỹ.

Theo Reuters﻿