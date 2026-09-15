“Vua điện” Thái Lan có tài sản gần 17 tỷ USD muốn rót thêm vốn vào Việt Nam: Đã có 5 dự án điện, từng đề xuất LNG Cà Ná 6.000 MW

Tỷ phú Sarath Ratanavadi cho biết Gulf đang nối lại kế hoạch điện khí tại Việt Nam, nơi tập đoàn đã có 5 dự án điện và từng đề xuất tổ hợp LNG Cà Ná 6.000 MW.

Tỷ phú Sarath Ratanavadi

Theo The Business Times ngày 14/9, tại Gastech 2026 ở Bangkok, ông Sarath Ratanavadi, nhà sáng lập kiêm CEO Gulf Development, cho biết tập đoàn đang nối lại kế hoạch phát triển các dự án điện khí quy mô lớn tại Việt Nam sau một thời gian tạm dừng.

Ông Sarath đánh giá Việt Nam có tiềm năng lớn khi kinh tế tăng trưởng nhanh, kéo theo nhu cầu điện ngày càng cao. Gulf vì vậy đang xem xét thêm các cơ hội đầu tư tại Việt Nam, dù chưa công bố quy mô cụ thể.

Không chỉ Việt Nam, tỷ phú Thái Lan cũng cho biết Gulf đang tìm kiếm thêm các dự án năng lượng tái tạo tại châu Âu và muốn tăng đầu tư vào trung tâm dữ liệu khi AI, điện toán đám mây làm nhu cầu điện tăng mạnh.

Gulf trước đó cho biết sẽ đầu tư tối đa 140 tỷ baht đến năm 2030, phần lớn dành cho năng lượng tái tạo; khoảng 10% dành cho các mảng kỹ thuật số như cloud, AI và trung tâm dữ liệu.

Tại Việt Nam, Gulf không phải nhà đầu tư mới. Theo EVN, tập đoàn đã đưa vào vận hành thương mại 2 dự án điện mặt trời tổng công suất 119 MW và 3 dự án điện gió gần bờ tổng công suất 128 MW tại Vĩnh Long, nâng tổng công suất lên 247 MW.

Cuối tháng 5/2026, ông Sarath đã gặp lãnh đạo cấp cao Việt Nam trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thái Lan. Tại cuộc gặp, ông cho biết Gulf mong muốn trở thành đối tác chiến lược lâu dài của Việt Nam trong lĩnh vực an ninh năng lượng, thông qua đầu tư vào điện khí LNG và năng lượng tái tạo.

Đến ngày 10/6, lãnh đạo Gulf tiếp tục làm việc với EVN, trao đổi về định hướng phát triển tại Việt Nam trong các lĩnh vực điện khí, điện gió, điện mặt trời, thủy điện và hệ thống lưu trữ năng lượng.

Đáng chú ý, Gulf từng theo đuổi một kế hoạch rất lớn tại Việt Nam. Năm 2019, tập đoàn ký thỏa thuận nghiên cứu tổ hợp điện khí LNG Cà Ná tại Ninh Thuận, với tổng công suất 6.000 MW, dự kiến gồm 4 nhà máy điện khí cùng hạ tầng kho cảng LNG. Tổng vốn đầu tư khi đó được đề xuất khoảng 7,8 tỷ USD.

Gulf hiện là một trong những tập đoàn năng lượng lớn của Thái Lan. Trong quý II/2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu khoảng 39.300 tỷ đồng, tăng 23,8% so với cùng kỳ; lợi nhuận cốt lõi đạt khoảng 9.640 tỷ đồng, tăng 73,7%. Riêng mảng điện khí mang về gần 27.000 tỷ đồng doanh thu, chiếm 68,6% tổng doanh thu.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu đạt khoảng 69.800 tỷ đồng, lợi nhuận cốt lõi gần 16.900 tỷ đồng.

Theo Forbes, Sarath Ratanavadi đứng thứ 3 trong danh sách những người giàu nhất Thái Lan năm 2026. Tính đến ngày 14/9, tài sản của ông được định giá khoảng 16,7 tỷ USD. Ông gây dựng Gulf từ lĩnh vực điện trước khi mở rộng sang LNG, năng lượng tái tạo, viễn thông và hạ tầng số.