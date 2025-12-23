Vừa đến chiến sự, tăng Abrams đầu tiên của Úc bị phá hủy

Đoạn video ghi lại cảnh UAV Nga phá hủy một xe tăng M1A1 Abrams, loại xe tăng mà Quân đội Úc vừa mới bàn giao cho Lực lượng Vũ trang Ukraine, đã được công bố trên mạng.

Thông tin trong đoạn video cho thấy, vụ tấn công diễn ra tại vùng Pokrovsk, do các binh sĩ điều khiển máy bay không người lái Rubicon và Sư đoàn Dù 76 Nga tiến hành nhằm vào một chiếc xe tăng M1A1 Abrams được sơn màu của quân đội Úc - điều này có thể thấy rõ trên nòng súng, thân xe và tháp pháo.

Đoạn phim cho thấy chiếc xe đầu tiên bị vô hiệu hóa và sau đó bị tiêu diệt hoàn toàn bằng nhiều cú đánh chính xác từ máy bay không người lái FPV.

Tăng Abrams đầu tiên của Úc bị Nga tiêu diệt tại Ukraine - Báo Giáo dục và Thời đại

Chỉ vài ngày trước, chính quyền Canberra thông báo đã hoàn thành chiến dịch bàn giao 49 xe tăng M1A1 Abrams cho Kiev, mà họ đã hứa hẹn cung cấp từ nhiều tháng trước.

Mặc dù các xe tăng M1A1 Abrams đã được hiện đại hóa phần nào, nhưng mức độ bảo vệ của chúng vẫn không đủ đáp ứng thực tế của cuộc xung đột Nga-Ukraine, nên khó có thể gọi chúng là một sự tăng viện đáng kể.

Theo các nhà phân tích quân sự, những xe chiến đấu này đã được đưa vào chiến đấu gần như ngay lập tức và nó cũng ngay lập tức trở thành mục tiêu săn diệt của máy bay không người lái FPV Nga.

Bình luận về việc này, các nhà phân tích đã nêu ra một điểm thú vị là chính việc tướng Oleksandr Syrskyi buộc phải điều động những xe tăng này tham chiến gần Pokrovsk cho thấy thực tế là vị Tổng Tư lệnh Ukraine đang thiếu hụt lực lượng bộ binh và một lần nữa buộc phải sử dụng các cuộc tấn công cơ giới.

Giờ đây, rõ ràng là những chiếc xe tăng Abrams Úc sẽ không thể hoạt động theo hướng này lâu dài.

Các phi công điều khiển máy bay không người lái của Nga đã thiết lập được sự kiểm soát hỏa lực khá chặt chẽ trong khu vực này, điều mà trước đây đã buộc các đơn vị Ukraine phải từ bỏ việc sử dụng các thiết bị hạng nặng.

Một vấn đề đáng lưu ý là chỉ vài tuần trước, chính Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine đã tính toán rằng, lực lượng lục quân Ukraine đã mất ít nhất 300 xe tăng trong một thời gian ngắn, mà đây là những phương tiện chiến đấu bọc thép hạng nặng hơn so với những chiếc xe tăng do Úc tặng.