Thông tin Sulli qua đời ở tuổi 25 đã làm netizen thế giới vô cùng bàng hoàng, đau xót. Không riêng làng giải trí Hàn Quốc mà ngay cả showbiz Việt, rất nhiều nghệ sĩ đều bày tỏ niềm xót xa vô hạn trước sự ra đi đột ngột của một ngôi sao trẻ.



Trong vô số lời tiếc thương gửi tới Sulli của các sao Việt, đáng chú ý hơn cả phải kể đến lời chia sẻ của Nam Em . Trên trang Instagram cá nhân, người đẹp ngay sau khi biết tin đã đăng tải bức ảnh đời thường của Sulli, kèm lời nhắn: "I understand why you did that... My angel" (Tạm dịch: "Tôi hiểu tại sao bạn lại làm như vậy. Thiên thần của tôi").

Chia sẻ này ngay lập tức đã được dân mạng đồng loạt truyền tay nhau và rất nhiều khán giả đã vào trang cá nhân của Nam Em để gửi lời khuyên cô phải thật mạnh mẽ.

"Em hãy mạnh mẽ nhé", "Chị hãy hạnh phúc nhé chị", "Chị Nam Em đừng suy nghĩ gì cả sống tích cực lên"… là một vài trong số rất nhiều lời khuyên được khán giả liên tục gửi tới Nam Em sau chia sẻ đồng cảm với áp lực Sulli.

Nam Em đăng ảnh Sulli kèm chia sẻ đồng cảm với những gì nữ ca sĩ xứ Hàn đã phải gánh chịu.

Rất nhiều khán giả đồng loạt gửi lời nhắn tới Nam Em, khuyên cô nên mạnh mẽ và sống tích cực.

Có thể nói, không phải ngẫu nhiên dân mạng lại đồng loạt vào trang cá nhân của Nam Em để gửi lời nhắn nhủ tới cô. Trước đó vào tháng 3/2018, Nam Em từng tiết lộ với truyền thông cô mắc hội chứng rối loạn lưỡng cực và phải điều trị. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến nhiều hành động khó hiểu của người đẹp trên mạng xã hội.

Ngoài ra Nam Em cũng là một trong những người nổi tiếng thường xuyên nhận những phản ứng trái chiều từ dư luận. Vì vậy trước câu chuyện của Sulli, nhiều khán giả đã dành sự quan tâm đặc biệt hơn tới Nam Em để mong cô có những suy nghĩ tích cực nhất khi phải gánh chịu nhiều áp lực đè nặng.

