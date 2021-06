Vừa đăng ảnh cute mà đồng đội hùa nhau vào khịa, "ông chú" Tấn Trường dỗi: Rồi tui sống sao?

Đang thực hiện cách ly y tế 7 ngày sau khi trở về từ UAE nên cuộc sống của dàn cầu thủ nam thần ĐT Việt Nam có thể gói gọn trong một chữ, đó là: Rảnh! Vì rảnh nên chẳng cần fan nhắc thì cầu thủ nào cầu thủ nấy đều tự động cập nhật nhật ký cách ly đều như vắt chanh. Vì rảnh nên tất cả còn nghĩ ra đủ trò để vui như mở đại hội... khoe múi sầu riêng, gọi facetime xuyên phòng để họp mặt...



Đặc biệt, cũng vì rảnh nên cả team còn tranh thủ luyện level "bắt nạt" kiêm "dìm hàng" đồng đội theo vô số cách khác nhau. Và một trong số nạn nhân có thể kể đến chính là "ông chú" thủ môn Tấn Trường.

Người ta bảo cười người hôm trước hôm sau người cười cấm có sai đó. Mới hôm qua, "ông chú" vừa có màn trêu chọc Tiến Linh xong thì hôm nay tới lượt "ông chú" bị cả loạt đàn em vào cà khịa. Chuyện là mới đây, Tấn Trường có đăng một ảnh selfie mới, độ cute cứ phải gọi là "đỉnh chóp". Anh cũng không quên tag tên người đã tặng mình áo và tự hỏi nhìn mình thế này đã đủ làm người mẫu ảnh chưa.

Tấn Trường khoe chùm ảnh theo style cute dễ thương

Tuy nhiên, ngay bên dưới phần bình luận, các cầu thủ đã thi nhau vào "bóc phốt" thủ môn của tuyển Việt Nam. Tiêu biểu phải kể đến Bùi Hoàng Việt Anh - cầu thủ "số nhọ" vừa đánh mất điện thoại trên chuyến bay về nước hôm 17/6 vừa qua. Không rõ có phải vì còn nhớ chuyện bị Tấn Trường gọi nhầm tên thành Bùi Đoàn Việt Anh hay không mà nam hậu vệ điển trai đến từ CLB Hà Nội đã thẳng tay trêu ông chú: "Quảng cáo nhiều thế!".



Đáp trả đàn em, thủ môn Tấn Trường bày tỏ bằng giọng điệu hết sức tội nghiệp: "Bro giờ người ta tặng thì phải làm sao bro".

Bùi Hoàng Việt Anh nhắc khéo "ông chú" vì quảng cáo nhiều

Ở một bình luận khác, đến lượt Hồ Tấn Tài trêu "ông chú" vì vụ dùng app chụp ảnh. Tới nước này, Tấn Trường chỉ biết năn nỉ rằng: "Làm mẫu ảnh mà. Em thông cảm đi".



Còn Tấn Tài thì "khịa" vụ Tấn Trường xài app chụp ảnh

Kết quả là "ông chú" phải đăng ngay ảnh không xài app và biện minh: "Anh em, tui không xài app cái mặt gớm lắm anh em"

Ngay cả vụ spam nhiều ảnh quá của Tấn Trường cũng bị netizen "vặn". Cuối cùng, "ông chú" đã phải thốt lên đầy bất lực: "Anh em ơi. Tui không up status, anh em bảo 'Chú ơi sao chưa thấy chú up status'. Tui up lên thì anh em lại bảo 'Sống chậm thôi'. Rồi tui sống sao cho anh em vừa lòng đây?".



Coi "ông chú" thủ môn bất lực chưa nè

Đấy, mạnh mẽ trước khung thành là thế chứ lên MXH, "ông chú" của chúng ta nom mới bé nhỏ làm sao. Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ, ai kêu Tấn Trường dễ thương quá!



Ảnh: Tổng hợp