Hôn nhân của cặp đôi này đi đến hồi kết trong lùm xùm ngoại tình.

Theo tờ Starnews, người mẫu Won Hyun Joo vừa gây xôn xao khi đăng tải thông báo cô đã đạt được thỏa thuận ly hôn với nam rapper Yang Hong Won trên trang cá nhân vào ngày 24/11. "Tôi xin phép chia sẻ đôi điều với những người quan tâm đến tình hình gần đây và liên tục hỏi thăm tôi có ổn không. Hiện tại, tôi và chồng đã được thỏa thuận đường ai nấy đi một cách êm đẹp và gần như đã hoàn tất các thủ tục ly hôn", Won Hyun Joo chia sẻ.

Về lý do rạn nứt, nữ người mẫu cho biết đây là chuyện cá nhân không tiện chia sẻ. Cuối bài đăng, cô khẳng định mình sẽ mạnh mẽ bước tiếp và chân thành cảm ơn những khán giả đã dành sự quan tâm cho cô trong suốt khoảng thời gian qua.

Cuộc hôn nhân của người mẫu Won Hyun Joo và nam rapper Yang Hong Won đã chính thức chấm dứt. Ảnh: X.

Quyết định chấm dứt hôn nhân của Won Hyun Joo và Yang Hong Won được đưa ra chỉ sau hơn 1 tháng kể từ khi đàng trai vướng bê bối ngoại tình. Trước đó, vào tháng 10, chỉ 5 ngày sau đám cưới với Won Hyun Joo, rapper Yang Hong Won đã bị A. - 1 người bạn của anh - đăng đàn tố cáo vào nhà nghỉ với người phụ nữ khác. Sau khi biết chuyện bị chồng phản bội, Won Hyun Joo đã ly thân, unfollow và xóa sạch ảnh Yang Hong Won khỏi trang cá nhân của mình.

Khi tranh cãi lan rộng, AP Alchemy - công ty quản lý của Yang Hong Won - lên tiếng bác bỏ cáo buộc nam rapper ngoại tình. Tuy nhiên, AP Alchemy thừa nhận việc Yang Hong Won từng đến nhà nghỉ với 1 người phụ nữ. Khi đó, sao nam đang trong tình trạng say rượu và cần chỗ nghỉ ngơi. Người phụ nữ đã dìu Yang Hong Won vào nhà nghỉ. Ngay khi vào phòng, nam rapper ngủ thiếp đi. Cô gái cố đánh thức nam rapper dậy nhưng không được nên cô đã nhờ người quen là A. giúp đỡ và sau đó người phụ nữ cùng A. ra về. Công ty quản lý nhấn mạnh Yang Hong Won và người phụ nữ nói trên không phát sinh hành vi thân mật nào trong phòng nghỉ, cũng không có bất kỳ cuộc trò chuyện riêng tư nào.

Ngoài ra, AP Alchemy còn cáo buộc A. cố ý đe dọa Yang Hong Won và người phụ nữ nhằm chiếm đoạt tiền. Công ty cho biết cả nam rapper lẫn người phụ nữ đều đã khởi kiện A. với các cáo buộc tống tiền, vi phạm Luật Chống hành vi theo dõi và quấy rối, phỉ báng danh dự bằng cách lan truyền thông tin sai sự thật.

5 ngày sau đám cưới với người mẫu Won Hyun Joo, Yang Hong Won bị tố vào nhà nghỉ với người phụ nữ lạ. Ảnh: X.

Yang Hong Won sinh năm 1999, là quán quân mùa đầu tiên của High School Rapper. Trong suốt sự nghiệp, anh từng ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc gây tiếng vang, chiếm lĩnh thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng lớn nhỏ. Trong khi đó, Won Hyun Joo sinh năm 1997, hơn Yang Hong Won 2 tuổi, là người mẫu kiêm YouTuber tại Hàn Quốc. Cô gây chú ý khi đăng tải loạt Vlog về cuộc sống thường ngày và quá trình nuôi dạy con cái.

Yang Hong Won - Won Hyun Joo hẹn hò vào khoảng năm 2017. Đến năm 2023, họ đăng ký kết hôn. Tháng 1/2024, cả hai đón con gái đầu lòng chào đời. Nhưng phải đến ngày 18/10 mới đây, họ mới làm đám cưới linh đình ở Seoul (Hàn Quốc).

Yang Hong Won - Won Hyun Joo từng là cặp trai tài gái sắc nổi tiếng ở Kbiz. Ảnh: IGNV

Nguồn: Nate, Naver