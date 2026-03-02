Theo Công an TP Hà Nội, ngày 12/02/2026, chị H.T.T (sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại tổ 1, Quyết Thắng, Thái Nguyên) thực hiện giao dịch chuyển khoản ngân hàng qua ứng dụng điện thoại. Người thụ hưởng tên V.T.B (sinh năm 1980, trú tại đường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên). Tuy nhiên, do nhầm lẫn, chị T đã chuyển nhầm số tiền 100.200.000 đồng cho một người khác cũng tên V.T.B (sinh năm 2006, hộ khẩu thường trú tại thôn Đình Hạ, xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên).



Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thường Tín hỗ trợ người dân nhận lại số tiền do chuyển nhầm

Sau khi phát hiện chuyển khoản nhầm số tiền lớn, chị T. vô cùng hoang mang, lo lắng. Chị đã trình báo sự việc và mong nhận được sự hỗ trợ của lực lượng chức năng.

Ngày 28/02/2026, tiếp nhận thông tin, Công an xã Thường Tín đã chủ động liên hệ với các đơn vị liên quan, tiến hành xác minh thông tin người nhận tiền, làm rõ nội dung vụ việc. Đồng thời, đơn vị đã phối hợp trao đổi, vận động người nhận chuyển nhầm hoàn trả lại số tiền theo đúng quy định của pháp luật.



Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và tận tâm, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thường Tín đã nhanh chóng hoàn tất các thủ tục cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi để hai bên liên hệ, đối chiếu thông tin và thực hiện việc hoàn trả. Nhờ sự hỗ trợ tích cực của lực lượng Công an, chị H.T.T đã nhận lại toàn bộ số tiền 100.200.000 đồng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.



Xúc động trước sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của lực lượng Công an xã Thường Tín, chị T. đã gửi thư cảm ơn, bày tỏ sự trân trọng và biết ơn sâu sắc đối với tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tụy của các cán bộ, chiến sĩ.



Theo Công an TP Hà Nội