Vua Charles III lên tiếng sau khi em trai bị cảnh sát Anh bắt giữ

Sự việc diễn ra đúng vào ngày ông Andrew tròn 66 tuổi. Theo báo Telegraph, đây là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, một thành viên cấp cao Hoàng gia Anh bị bắt giữ hình sự.

Tờ Metro thông tin ngay sau 8 giờ sáng 19-2 (giờ địa phương), một nhóm gồm 6 xe cảnh sát không gắn biển hiệu cùng khoảng 8 sĩ quan mặc thường phục đã bất ngờ ập vào Wood Farm thuộc điền trang hoàng gia Sandringham ở miền Đông nước Anh.

Ông Andrew vừa mới chuyển tới Wood Farm vào đầu tháng này, kể từ khi Bộ Tư pháp Mỹ công bố thêm các hồ sơ Epstein.

Ông Andrew xuất hiện trong một số tấm ảnh do Bộ Tư pháp Mỹ công bố theo khuôn khổ giải mật hồ sơ Jeffrey Epstein. Ảnh: Bộ Tư pháp Mỹ/PA

Một chiếc xe đã tiến vào bằng lối đi chính, trong khi 5 chiếc còn lại thâm nhập từ phía sau khu đất. Một sĩ quan được nhìn thấy mang theo máy tính xách tay chuyên dụng của cảnh sát.

Sau khoảng 30 phút làm việc tại hiện trường, 3 chiếc xe không biển số rời đi, trong đó một chiếc được cho là chở theo đội ngũ an ninh của ông Andrew.

Khoảng 6 chiếc xe không biển số xuất hiện tại Wood Farm thuộc điền trang Sandringham, ở Norfolk - Anh, ngay sau 8 giờ sáng 19-2. Ảnh: Bav Media

Cảnh sát có mặt tại điền trang Sandringham ngày 19-2. Ảnh: Bav Media

Diễn biến trên xảy ra giữa lúc các nhà điều tra đang xem xét những cáo buộc chống lại cựu Công tước xứ York trong hồ sơ Epstein. Các cáo buộc này bao gồm việc ông đã chia sẻ thông tin nhạy cảm của quốc gia với tỉ phú Mỹ bị buộc tội ấu dâm Jeffrey Epstein trong thời gian giữ vai trò đặc phái viên thương mại của Anh.

Trước đó, cảnh sát cho biết đang rà soát các thông tin và bằng chứng xung quanh cáo buộc một phụ nữ từng bị Jeffrey Epstein đưa sang Anh để quan hệ tình dục với ông Andrew.

Trong thông báo chính thức của trợ lý cảnh sát trưởng Oliver Wright và cảnh sát vùng Norfolk, danh tính cụ thể của người bị bắt không được nêu.

Tờ Metro dẫn lời trợ lý cảnh sát trưởng Oliver Wright cho biết: "Sau khi đánh giá kỹ lưỡng, chúng tôi đã mở cuộc điều tra về cáo buộc vi phạm quy định công vụ này. Điều quan trọng là chúng tôi phải bảo vệ tính chính trực và khách quan của cuộc điều tra khi phối hợp với các đối tác để làm rõ hành vi sai phạm bị cáo buộc. Chúng tôi hiểu sự quan tâm lớn từ công chúng và sẽ cung cấp các thông tin cập nhật vào thời điểm thích hợp".

Cảnh sát vùng Norfolk thông báo: "Trong khuôn khổ cuộc điều tra, hôm nay (19-2), chúng tôi đã bắt giữ một người đàn ông hơn 60 tuổi tại Norfolk vì nghi ngờ vi phạm quy định công vụ, đồng thời đang tiến hành khám xét các địa chỉ tại Berkshire và Norfolk. Hiện người này vẫn đang bị cảnh sát giam giữ".

Cung điện Buckingham chưa đưa ra bình luận về vụ bắt giữ này.

Sáng sớm 19-2, trước khi vụ bắt giữ diễn ra, Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố rằng "không ai đứng trên pháp luật" khi được hỏi về ông Mountbatten - Windsor.