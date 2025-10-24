"Vua Cá Koi" Thắng Ngô chia sẻ chuyện lấy vợ mới sau 2 lần đổ vỡ

Mới đây "Vua cá Koi" Thắng Ngô gây chú ý khi đăng tải clip nhắc đến quan điểm hôn nhân. Anh thẳng thắn nêu ra một số tiêu chí chọn vợ: "Nếu bây giờ lấy vợ, tôi không lấy người nào để về tôi chữa lành. Từ tuổi 16-30, 14 năm, biết bao nhiêu câu chuyện xảy ra. Tự nhiên giờ tôi đi lấy về, tôi đi chữa lành. Không!".

Theo lời Thắng Ngô, sau nhiều biến cố trong cuộc sống, anh không muốn kết hôn chỉ vì cần được an ủi hay bù đắp tổn thương. Thay vào đó, anh mong sẽ bước vào hôn nhân khi bản thân thật sự bình an và sẵn sàng yêu thương, chia sẻ với đối phương.

Chia sẻ mới của Thắng Ngô gây chú ý. Ảnh cắt từ clip trên TikTok.

Trước đó, trên các nền tảng mạng xã hội cá nhân, Thắng Ngô từng nhiều lần chia sẻ rằng có không ít phụ nữ chủ động nhắn tin, gọi điện làm quen. Tuy nhiên, anh thẳng thắn bày tỏ không có ý định kết hôn với người lớn tuổi hoặc hơn tuổi mình.

Hiện tại, nam doanh nhân cho biết anh đang dành phần lớn thời gian chăm sóc mẹ, nên việc lập gia đình chưa phải ưu tiên hàng đầu.

Đoạn clip mới của Thắng Ngô nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, đặc biệt là những người thường xuyên theo dõi anh và câu chuyện tình yêu, hôn nhân của “Vua cá Koi”.

"Anh đòi lấy thêm vợ mới nữa hả", "Đang yên đang lành chia sẻ chuyện lấy vợ chi vậy", "Thế trước anh lấy vợ chỉ để chữa lành thôi hả, giờ mới rút kinh nghiệm hay sao",... là những bình luận của cư dân mạng.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Thắng Ngô chia sẻ về việc cưới vợ nữa sau thông báo ly hôn Hà Thanh Xuân.

Trước đó, vào năm 2024, trên mạng xã hội Thắng Ngô cũng từng nhắc đến chuyện lấy vợ mới đồng thời khẳng định xung quanh mình không thiếu phụ nữ trẻ đẹp để yêu. Cụ thể, khi có người nói nam doanh nhân này bây giờ ở cảnh cô đơn bên những chú rùa, Thắng Ngô đáp trả: “Hãy lo cho tương lai của bạn. Nếu muốn thì tui không thiếu những phụ nữ xinh đẹp và tử tế để yêu đâu”.

Thắng Ngô không ngần ngại chia sẻ, đáp trả chuyện cưới vợ trên MXH.

"Vua cá Koi” Thắng Ngô, tên thật là Ngô Văn Thắng (sinh năm 1975), là doanh nhân nổi tiếng trong giới chơi cá cảnh, đặc biệt là cá Koi tại Việt Nam.

Sau hai cuộc hôn nhân từng gây ồn ào với vợ đầu là chị Thanh Đào và người vợ thứ 2 là ca sĩ Hà Thanh Xuân, anh trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.

Cụ thể, vào tháng 5/2022, Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân đã chính thức về chung một nhà. Để thể hiện tình yêu với bà xã, vua cá Koi không ngại chi tiền khủng để tổ chức đám cưới xa hoa, trang trọng nhưng không kém phần lãng mạn.

Thời điểm này, Thắng Ngô chia sẻ rằng mối tình của anh và Hà Thanh Xuân là duyên tiền định, dành nhiều lời ngôn tình ngọt ngào để nói về nửa kia như: "Tôi rất khó cười nhưng chỉ vài tháng quen biết Xuân, thời gian tôi cười bằng cả đời mình cộng lại".

Song, đến tháng 10/2023, Hà Thanh Xuân thông báo ly hôn, bằng một status trên MXH. Thời điểm đó, phía doanh nhân Thắng Ngô phủ nhận chuyện ly hôn. Cho tới gần đây 27/6/2024, vua cá Koi bất ngờ đăng tải video ghi lại cảnh thả nhẫn cưới xuống nước, cập nhật trạng thái “Đã ly hôn” trên trang cá nhân; khép lại chuyện tình ồn ào.

Thắng Ngô từng đăng tải hình ảnh vứt nhẫn cưới, thông báo đã ly hôn vào năm 2024.

Kể từ đó đến nay Thắng Ngô vẫn thường xuyên cập nhật trạng thái trên mạng xã hội, anh dành thời gian cho công việc kinh doanh, nói nhiều đến công việc, chăm sóc con gái,...

Hiện tại, Thắng Ngô sở hữu cả kênh TikTok và Facebook cá nhân hơn 50.000 người theo dõi.