Vừa bị mời phụ huynh, nam sinh lớp 8 lại chặn đường đánh bạn: Hé lộ nguồn cơn

Sau giờ tan học buổi chiều, H. gặp và đã hành hung Kh. Nạn nhân hiện đang điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau.

Liên quan đến sự việc một nam sinh lớp 8 đánh bạn nhập viện, nguồn tin trên báo Văn hóa cho biết, chiều 7/11, UBND phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau đã có báo cáo nhanh gửi Sở GD & ĐT cùng các ngành chức năng.

Theo đó, nam sinh bị hành hung là em H.Đ.Kh. (14 tuổi, học sinh lớp 8C, Trường THCS phân hiệu Tân Thành, trực thuộc Trường THCS Tân Thành). Còn người hành hung em Kh. là C.H.G.H. (học cùng lớp).

Vào khoảng hơn 16 giờ ngày 5/11, em H. và em Kh. gặp nhau tại hẻm Cái Tràm Lớn (gần Trường THCS phân hiệu Tân Thành, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau). Do bực tức vì trước đó bị Kh. nói không viết bài, không làm bài, chép bài của bạn,... nên H. đã dùng chân phải đạp vào người Kh., rồi dùng tay đánh 6 cái vào người và mũ bảo hiểm Kh. đang đội. Sau đó, H. bỏ đi còn Kh. bị chấn thương phần mềm, được đưa vào cơ sở y tế điều trị với các triệu chứng đau đầu, đau lưng, không có vết thương hở. Em Kh. hiện đang điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau.

Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình em Kh. yêu cầu cơ quan Công an phường Tân Thành, cùng nhà trường phối hợp giáo dục, răn đe em H. Sau khi Kh. xuất viện, cả hai bên gia đình sẽ đến trường để làm rõ nội dung mâu thuẫn, giải quyết dứt điểm vụ việc nhằm tránh những hiểu lầm không đáng có.

Bực tức vì trước đó bị Kh. nói không viết bài, không làm bài, chép bài của bạn,... nên H. đã đánh bạn. (Ảnh: Báo Văn hóa)

UBND phường Tân Thành chỉ đạo nhà trường cần tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng và kiểm soát cảm xúc cũng như ý thức chấp hành pháp luật khi sử dụng mạng xã hội của học sinh. Đối với những học sinh có biểu hiện vi phạm nội quy, cần theo dõi chặt để giáo dục, hướng dẫn, không để tái diễn các vụ việc tương tự.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh H. lao vào đấm, đá bạn học gây bức xúc dư luận. Chia sẻ trên báo Dân trí chiều 7/11, ông Nguyễn Văn Êm, Hiệu trưởng Trường THCS Tân Thành cho biết, sáng 5/11, Ban giám hiệu đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm mời phụ huynh và nam sinh H. đến làm việc để giáo dục, nhắc nhở sau khi nắm thông tin nam sinh này có ý định hành hung một học sinh lớp 9 cùng trường.

Tuy nhiên, sau giờ tan học vào buổi chiều cùng ngày, H. đã chặn đường rồi hành hung bạn học.

Lãnh đạo Trường THCS Tân Thành thông tin thêm, nam sinh H. đã bỏ học nhiều ngày qua. Sau sự việc, giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh của H. đã đến bệnh viện thăm hỏi nạn nhân. Nhà trường sẽ xử lý nghiêm sự việc sau khi Kh. xuất viện.