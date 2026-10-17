Vừa ăn mừng sau trận gặp Brazil, tuyển Indonesia lập tức thua sốc đối thủ kém 100 bậc

Tuyển Indonesia đã nhanh chóng "trở lại mặt đất".

Trong ngày ra quân giải futsal giao hữu quốc tế, đội tuyển futsal Indonesia để thua Brazil với tỉ số 0-3. Mặc dù trắng tay, màn trình diễn của đội bóng xứ Vạn đảo vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi. Họ đã kiên cường phòng ngự trong 35 phút đầu tiên và chỉ để thủng lưới trong 5 phút cuối trận.

Truyền thông Indonesia tin rằng những gì đã thể hiện trước một đội bóng lớn như Brazil cho thấy tuyển Indonesia đang tiến bộ mạnh mẽ.

Tuy nhiên, rất nhanh chóng ở trận đấu tiếp theo, đội bóng xứ Vạn đảo đã "trở lại mặt đất". Đối đầu với Cabo Verde, tuyển Indonesia bất ngờ gục ngã với tỉ số 0-2.

Indonesia (áo trắng) để thua 0-2 trước Cabo Verde

Điều đáng nói, tuyển Cabo Verde hiện xếp thứ 133 thế giới trên BXH FIFA, kém Indonesia (hạng 14) tới hơn 100 bậc. Nhưng ngay trong hiệp một, các chân sút Cabo Verde đã 2 lần đánh bại thủ môn Indonesia.

Phần còn lại trận đấu, tuyển Indonesia nỗ lực tấn công và tung ra nhiều pha dứt điểm song đều không thành công. Đội bóng xứ Vạn đảo đành chấp nhận kết quả thua chung cuộc 0-2.

Tuyển Indonesia không ghi được bàn nào sau 2 trận vòng bảng

Như vậy, tuyển Indonesia chắc chắn xếp cuối bảng sau 2 trận toàn thua và chưa ghi được bàn thắng nào. Đại diện Đông Nam Á không thể lọt vào vòng bán kết giải futsal giao hữu quốc tế và sẽ chơi trận đấu phân hạng 5/6.