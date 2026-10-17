Đội bóng Việt Nam đại thắng 5-0 trước đối thủ châu Âu

Đội bóng Việt Nam đang tạo ra những màn trình diễn ấn tượng.

Lượt trận thứ hai vòng bảng giải bóng đá trẻ quốc tế Cúp Trường An 2026 (tổ chức tại Trung Quốc), U14 PVF chạm trán U14 Qyzyljar (Kazakhstan). Trước đối thủ đến từ LĐBĐ châu Âu, đại diện Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin. Lối chơi tấn công ở tốc độ của của U14 PVF khiến cho U14 Qyzyljar gặp nhiều khó khăn.

Phút 21, từ đường căng ngang của đồng đội, Minh Khang dễ dàng đệm bóng tung lưới, mở tỉ số trận đấu. Đầu hiệp hai, vẫn là Minh Khang thoát xuống cực nhanh sau tình huống phối hợp trung lộ và đánh bại thủ môn đội bạn trong thế đối mặt.

U14 PVF thắng đậm đối thủ từ châu Âu

Sau 2 bàn thua, U14 Qyzyljar gần như vỡ trận. Đội bóng Kazakhstan không còn duy trì được sự tập trung, để lộ nhiều sơ hở và U14 PVF tận dụng tốt để ghi thêm tới 3 bàn thắng. Chung cuộc, đại diện Việt Nam giành chiến thắng với tỉ số 5-0.

Như vậy, U14 PVF đang toàn thắng tại Cúp Trường Anh 2026. Cả 2 trận đấu đã qua, thầy trò HLV Hoàng Thọ đều đánh bại đối thủ với tỉ số 5-0. Lượt cuối vòng bảng, U14 PVF sẽ gặp thử thách thực sự trước U14 Seoul FC (Hàn Quốc).



